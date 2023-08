Ιταλία: Εντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα

Μετά την αυξημένη δραστηριότητα κατά την διάρκεια της νύχτας, η Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση στην οποία προειδοποιεί για το ενδεχόμενο να υπάρξει λάβα και τέφρα από το ηφαίστειο της Αίτνας.

Italy’s Mount Etna, the most active volcano in Europe, illuminates the night sky with a breathtaking display of eruptions pic.twitter.com/zw7L1bJUMV

— Reuters (@Reuters) August 14, 2023