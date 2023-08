Μάουι – Χαβάη: Ο παράδεισος μετατράπηκε σε στάχτη – Έρευνα για τη φονικότερη πυρκαγιά του αιώνα στις ΗΠΑ

Το νησί Μάουι της Χαβάης, γνωστό και ως παράδεισος, μετατράπηκε σε κόλαση μέσα σε μερικές ώρες, λόγω της πυρκαγιάς που εξαπλώθηκε στο δυτικό τμήμα του, της φονικότερης στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από 100 χρόνια.

Οι αρχές τονίζουν ότι οι φωτιές που ξέσπασαν στις 8 Αυγούστου αποτελούν την πιο θανατηφόρα φυσική καταστροφή στην ιστορία της Χαβάης.

Το Μάουι έμεινε χωρίς ρεύμα και επικοινωνίες, ενώ το μεγαλύτερο σύστημα έκτακτης ανάγκης στον κόσμο ήταν ουσιαστικά ανενεργό και οι «σειρήνες του παρέμειναν τραγικά σιωπηλές», σύμφωνα με μαρτυρίες.

Οι κάτοικοι του νησιού υποστηρίζουν ότι δεν έλαβαν επίσημη προειδοποίηση για την επερχόμενη καταστροφή και υπήρξαν παράπονα ότι οι αξιωματούχοι ήταν «θλιβερά απροετοίμαστοι».

Οι πυρκαγιές εξαπλώθηκαν γρήγορα λόγω των ακραίων συνθηκών που οφείλονται στην ξηρασία σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους.

Μεγάλο μέρος της ιστορικής πόλης Λαχάινα έχει καταστραφεί, ενώ η πυρκαγιά έχει κάψει χιλιάδες κατοικίες και εμπορικά κτήρια ολοσχερώς.

Ο αριθμός των νεκρών από τις πυρκαγιές στο Μάουι ανέρχεται σε τουλάχιστον 93 άτομα, ενώ πολλοί εξακολουθούν να αγνοούνται.

Military vet captures video of his evacuation from Lahaina as historic Hawaii town burns down in flames. pic.twitter.com/psWVMJIaLC

— vegastar (@vegastarr) August 14, 2023