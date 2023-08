Ιταλία: Eκλεισε το αεροδρόμιο της Κατάνιας έπειτα από έκρηξη της Αίτνας

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία ανακοίνωσε σήμερα το πρωί πως ματαιώνονται όλες οι πρωινές πτήσεις, που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το εν λόγω αεροδρόμιο ή να προσγειωθούν σ’ αυτό, λόγω έκρηξης του ηφαιστείου της Αίτνας, καθώς στάχτες καλύπτουν τον εναέριο χώρο της περιοχής.

«Εξαιτίας μιας έκρηξης της Αίτνας (…) όλες οι αναχωρήσεις και οι αφίξεις ματαιώνονται μέχρι τις 13:00» (14:00 ώρα Ελλάδας), ανακοινώθηκε από το αεροδρόμιο μέσω της πλατφόρμας X, πρώην Twitter, ενώ ζητήθηκε από τους επιβάτες να απευθύνονται στην αεροπορική εταιρεία τους για περισσότερες πληροφορίες.

Etna volcano (Sicily, Italy): paroxysm episode followed intense strombolian activity last night, impressive lava fountains and new lava flow from South East crater

August 14, 2023