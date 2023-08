Ινδία: Τουλάχιστον 18 νεκροί μετά από έντονες βροχοπτώσεις κατολισθήσεις (βίντεο)

Οι καταρρακτώδεις βροχές στα Ιμαλάια της Ινδίας προκάλεσαν κατολισθήσεις στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου που είχαν αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 18 ανθρώπων, όπως δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Σημειώνεται ότι ασυνήθιστα έντονες βροχοπτώσεις και το λιώσιμο παγετώνων προκάλεσαν φονικές ξαφνικές πλημμύρες στα βουνά της Ινδίας και των γειτονικών Πακιστάν και Νεπάλ πέρυσι και πριν από δύο χρόνια με κυβερνητικούς αξιωματούχους να επιρρίπτουν όλο και περισσότερο την ευθύνη στην κλιματική αλλαγή.

Τηλεοπτικά πλάνα από το ινδικό κρατίδιο Χιμάτσαλ Πραντές δείχνουν σπίτια να έχουν ισοπεδωθεί από κατολισθήσεις, λεωφορεία και αυτοκίνητα να κρέμονται στο χείλος γκρεμών μετά την υποχώρηση του οδοστρώματος και εκατοντάδες ανθρώπους σε καταφύγια καθώς εργαζόμενοι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αγωνίζονται να καθαρίσουν τα μπάζα.

#India – Himachal Pradesh: The Beas river in the Mandi district is overflowing with dangerous torrents after monsoon rains continue in the mountainous region. pic.twitter.com/vJPMYq7Kw2

