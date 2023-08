Λιβύη: Οι φατρίες, τα χρυσά συμβόλαια της Wagner και οι επόμενες κινήσεις του Ερντογάν

Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε δύο ισχυρές ένοπλες ομάδες της Λιβύης, οι χειρότερες που έχουν ξεσπάσει στην Τρίπολη, πρωτεύουσα της χώρας, εδώ και πάνω από έναν χρόνο, κόπασαν, μετά την απελευθέρωση αξιωματικού, η σύλληψη του οποίου αποτέλεσε την αφορμή για τα νέα αιματηρά επεισόδια.

Σύμφωνα με υπηρεσία υγείας της λιβυκής πρωτεύουσας, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εκατό και πλέον τραυματίστηκαν. Δεν διευκρινίστηκε αν αυτός ο απολογισμός περιλαμβάνει αμάχους που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια των νέων συγκρούσεων.

Η λεγόμενη Ειδική Δύναμη Αποτροπής και η Ταξιαρχία 444 συγκαταλέγονται στις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις που δρουν στη λιβυκή πρωτεύουσα. Η σύγκρουση ανάμεσά τους από το βράδυ προχθές Δευτέρα που συνεχίστηκε την Τρίτη επανέφερε τον τρόμο στην Τρίπολη έπειτα από μήνες σχετικής νηνεμίας.

Μαύρος καπνός υψωνόταν σε τομείς της πόλης και ο ήχος βαρέων όπλων ακουγόταν σε διάφορες περιοχές.

Libya suspends airport operations in capital Tripoli as clashes between rival factions continue for a second day pic.twitter.com/HQsgpDJFQ3

Οι δύο ένοπλοι σχηματισμοί τυπικά ορκίζονται πίστη στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ). Ωστόσο, οι μάχες μεταξύ τους υπογράμμισαν την αδυναμία της κυβέρνησης να δώσει οριστική λύση στα προβλήματα που διχάζουν εδώ και χρόνια τη χώρα.

Στη Λιβύη επικρατεί χάος από το 2011, όταν εξέγερση που υποστηρίχθηκε από το NATO ανέτρεψε το καθεστώς του συνταγματάρχη Μουαμάρ Καντάφι.

Έκτοτε, μαίνονται οι συγκρούσεις ενόπλων οργανώσεων που υποστηρίζουν δύο διαφορετικές κυβερνήσεις με έδρες στην ανατολική και στη δυτική Λιβύη, αντίστοιχα, στοχεύοντας στην κατάληψη της εξουσίας. Η δράση τους υπονομεύει κάθε προσπάθεια σταθεροποίησης στην πλούσια σε πετρέλαιο χώρα.

Επιχείρηση ευρείας κλίμακας των δυνάμεων του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης, με σκοπό να καταληφθεί η Τρίπολη, απέτυχε το 2020. Έκτοτε, συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός.

Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει ιδιαίτερη πρόοδος ως προς την εξεύρεση διαρκούς λύσης με αποτέλεσμα στο πεδίο, ένοπλες ομάδες, που πλέον έχουν εξασφαλίσει επίσημη αναγνώριση και χρηματοδότηση από την κυβέρνηση του Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα να συνεχίζουν να διεκδικούν η καθεμιά για τον εαυτό της μεγαλύτερη εξουσία.

Πέρυσι ομάδες που υποστήριξαν την αντίπαλη κυβέρνηση με έδρα την ανατολική Λιβύη, αποπειράθηκαν να εκδιώξουν τον πρωθυπουργό Ντμπάιμπα, αλλά απέτυχαν. Σποραδικές μάχες έχουν αναφερθεί φέτος στο λιμάνι της δυτικής Λιβύης, Ζαουίγια.

Η Ειδική Δύναμη Αποτροπής, που ελέγχει το διεθνές αεροδρόμιο Μιτίγκα της Τρίπολης, συνέλαβε τον Μαχμούντ Χάμζα, επικεφαλής της Ταξιαρχίας 444, που επρόκειτο να ταξιδέψει. Ο Μ. Χάμζα ανήκε στο παρελθόν στην Ειδική Δύναμη Αποτροπής και συχνά διαδραματίζει κρίσιμο μεσολαβητικό ρόλο.

Η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη εξέφρασε «ανησυχία» για τα γεγονότα, καθώς και για τις συνέπειές τους «στους άμαχους», καλώντας σε «άμεση αποκλιμάκωση» και «διάλογο».

Οι πρεσβείες των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γαλλίας και η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσαν επίσης να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

At least 27 people were killed and 106 others injured when clashes broke out between two powerful armed factions in the southern Libyan capital of Tripoli, the country’s emergency services said in a statement Tuesday. https://t.co/CipfUlBa5N

— CNN International (@cnni) August 16, 2023