Φρανκφούρτη: Σφοδρές καταιγίδες έβαλαν «λουκέτο» στο αεροδρόμιο

Σφοδρές καταιγίδες που σημειώθηκαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ στη δυτική και την κεντρική Γερμανία προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στην εναέρια κυκλοφορία στη Φρανκφούρτη καθώς και πλημμύρες σε πολλούς δρόμους, χώρους στάθμευσης και υπόγεια σε όλη την περιφέρεια.

«Οι σφοδρές καταιγίδες στην περιφέρεια του Ρήνου και του Μάιν, στη Φρανκφούρτη, προκάλεσαν καθυστερήσεις και ματαιώσεις πτήσεων. Είκοσι τρία αεροπλάνα χρειάσθηκε να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης, ενός από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης.

The lufthansa company abandoned us like cowards at sight of 8000 people at Frankfurt Main airport, probably overwhelmed by the worlds and the damned. Without water, without food and of course without a way to get a plane for the next day. A shame ! @lufthansa @staralliance pic.twitter.com/20qYDw09qH

— Igor Le Clerc (@igor_le_clerc) August 17, 2023