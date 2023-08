Μαλαισία: Ιδιωτικό τζετ συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο (βίντεο) – Τουλάχιστον 10 νεκροί

Ενα μικρό ιδιωτικό τζετ συγκρούστηκε με μια μοτοσικλέτα και ένα αυτοκίνητο ενώ επιχειρούσε να προσγειωθεί σε αεροδρόμιο στα περίχωρα της πρωτεύουσας της Μαλαισίας Κουάλα Λουμπούρ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι την Πέμπτη.

Στο αεροσκάφος ένα μικρό ιδιωτικό τζετ, βρίσκονταν έξι επιβάτες και δύο μέλη του πληρώματος όταν συνετρίβη κοντά στην κωμόπολη έξω από την Κουάλα Λουμπούρ.

Dashcam footage from a car driving past the plane accident scene today in Shah Alam. pic.twitter.com/dKMR2WNlJT

Private jet crashes in #Malaysia killing at least 10 people including the pilot and a passenger

Private jet crashes in #Malaysia killing at least 10 people including the pilot and a passenger

