O κινεζικός κολοσσός Evergrande κήρυξε πτώχευση στις ΗΠΑ

Οκινεζικός κολοσσός Evergrande κήρυξε πτώχευση στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η κρίση στην αγορά ακινήτων βαθαίνει στην Κίνα.

Η υπερχρεωμένη εταιρεία επιδιώκει να προστατεύσει τα περιουσιακά της στοιχεία στις ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα, εργάζεται για συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με τους πιστωτές της.

Η Evergrande αθέτησε τις πληρωμές του τεράστιου χρέους της το 2021, γεγονός που προκάλεσε τότε σοκ στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η κίνηση έρχεται τη στιγμή που τα προβλήματα στην κινεζική αγορά ακινήτων αυξάνουν τις ανησυχίες για την πορεία της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο.

Η China Evergrande Group υπέβαλε την Πέμπτη σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης την αίτηση προστασίας στο πτωχευτικό κεφάλαιο 15.

Το κεφάλαιο 15 προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία ξένης εταιρείας στις ΗΠΑ, όσο εκείνη εργάζεται για την αναδιάρθρωση του χρέους της.

Ο όμιλος διαχειρίζεται περισσότερα από 1.300 έργα σε περισσότερες από 280 πόλεις, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του. Επιπλέον, διατηρεί εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς και ποδοσφαιρική ομάδα.

