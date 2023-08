Ρωσία: Το διαστημόπλοιο Luna-25 συνετρίβη στη Σελήνη

Το ρωσικό διαστημόπλοιο Luna-25 συνετρίβη στη Σελήνη έπειτα από περιστροφή σε ανεξέλεγκτη τροχιά, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos.

#UPDATE The Luna-25 probe, Russia’s first Moon mission in almost 50 years, has crashed on the Moon after an incident during pre-landing manoeuvres, Russian space agency Roscosmos said on Sunday ➡️ https://t.co/pa7BBQ48Km #Luna25 pic.twitter.com/Yg4G2aCLHJ

— AFP News Agency (@AFP) August 20, 2023