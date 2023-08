Ο 38χρονος που ζει μόνος του σε ένα νησί της Ουαλίας

Μετά τον θάνατο ενός στενού του φίλου, ο πρώην μηχανικός αεροσκαφών της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, Σάιμον Πάρκερ είχε ανάγκη για μια μεγάλη αλλαγή αλλαγή στη ζωή του.

Φυσικά, ίσως λίγους μήνες πριν να μην μπορούσε ούτε καν να φανταστεί ότι αυτή η αλλαγή θα τον οδηγούσε Flat Holm, ένα νησί στα ανοικτά των ακτών της Ουαλίας. Εκεί ο Πάρκερ έγινε φύλακας του νησιού και, μάλλον αναπόφευκτα, ο ιδιοκτήτης της μοναδικής του παμπ. «Ηταν μια προσφορά την οποία δεν μπορούσα να αρνηθώ», δηλώνει ο ίδιος.

Τέσσερα μίλια μακριά από την ακτή του Κάρντιφ, στη μέση του Bristol Channel, το Flat Holm Island δεν διαθέτει ούτε ρεύμα, ούτε νερό και είναι εκτεθειμένο στις χειρότερες δυνατές καιρικές συνθήκες.

