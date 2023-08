Καναδάς: Οι πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται – Χιλιάδες εγκαταλείπουν τις εστίες τους

Οι πυρκαγιές που μαίνονται στον Καναδά εξακολουθούν να καίνε στο δυτικό τμήμα της χώρας, με δύο μέτωπα να έχουν ενωθεί, ενώ χιλιάδες πανικόβλητοι κάτοικοι εξακολουθούν να απομακρύνονται από τις εστίες τους.

Η πυρκαγιά που προέκυψε από την ένωση των δύο μετώπων στην περιοχή Σούσγουαπ, 500 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Βανκούβερ, εκτείνεται πλέον σε έκταση μεγαλύτερη των 410.000 στρεμμάτων, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της Βρετανικής Κολομβίας.

«Πυροσβέστες εργάζονται για να εμποδίσουν την επέκταση της πυρκαγιάς σε κτήρια στις περιοχές όπου εξακολουθεί να μαίνεται μέσα από δάση και κοιλάδες», διευκρίνισε η πυροσβεστική χθες Κυριακή στο X (πρώην Twitter).

Εν τω μεταξύ, εικόνες από drone δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής στην περιοχή.

Οι βόρειοι άνεμοι που πνέουν ευνόησαν την επέκταση των πυρκαγιών αυτών που έχουν καταστρέψει πολλά κτίρια σε αυτή την τουριστική περιοχή.

Η πόλη Κελόουνα, με περίπου 150.000 κατοίκους που βρίσκεται νότια του Σούσγουαπ και την οποία έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν χιλιάδες άνθρωποι, εξακολουθούσε χθες να είναι καλυμμένη από καπνό.

Στην άλλη πλευρά της λίμνης Οκανάγκαν, στη δυτική Κελόουνα, κάποια σπίτια κάηκαν, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες όμως εμφανίζονται αισιόδοξες σε ό,τι αφορά τη μάχη κατά των πυρκαγιών, για πρώτη φορά μετά την Πέμπτη.

Σε όλη την επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας, που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, περίπου 30.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, ενώ άλλοι 36.000 είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Μην πηγαίνετε στις περιοχές της επαρχίας που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές για τουρισμό ή για να διασκεδάσετε», υπογράμμισε για μία ακόμη φορά χθες ο Μπόγουιν Μα, υπεύθυνος διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων της επαρχίας.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό επεσήμανε από την πλευρά του την ανάπτυξη «των καναδικών ενόπλων δυνάμεων και μέσων για να υποστηριχθούν οι εκκενώσεις», ενώ ενέκρινε το αίτημα της Βρετανικής Κολομβίας να λάβει ομοσπονδιακή βοήθεια, σύμφωνα με ανάρτησή του στο X.

Prime Minister Justin Trudeau said Canada is sending the military to tackle wildfires in British Columbia. The western province declared a state of emergency and imposed a ban on non-essential travel https://t.co/QURXCVZ6XY pic.twitter.com/EJ7Hdol75h

— Reuters (@Reuters) August 21, 2023