Καταγγελίες για μαζικές δολοφονίες Αιθιόπων από Σαουδάραβες συνοριοφύλακες

Σαουδάραβες συνοριοφύλακες κατηγορούνται ότι σκότωσαν εκατοντάδες Αιθίοπες χρησιμοποιώντας όπλα και εκρηκτικά στο πλαίσιο στοχευμένης και κλιμακούμενης εκστρατείας που ενδεχομένως συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Οι συγκλονιστικοί ισχυρισμοί διατυπώνονται σε λεπτομερή έκθεση της Human Rights Watch (Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), η οποία πήρε συνεντεύξεις από δεκάδες Αιθίοπες. Όπως αναφέρουν οι επιζώντες, δέχθηκαν επίθεση από συνοριοφύλακες, ενώ προσπαθούσαν να περάσουν στη Σαουδική Αραβία μέσω Υεμένης.

Χρησιμοποιώντας δορυφορικές απεικονίσεις, φωτογραφίες από περισσότερα από 20 περιστατικά θανάτων, μαρτυρίες επιζώντων και ιατροδικαστικές εκθέσεις, η HRW περιγράφει την εκστρατεία ακραίας βίας κατά ανθρώπων που επιχειρούν να διασχίσουν τα σύνορα.

Οι μαρτυρίες περιγράφουν μαζικές δολοφονίες μεγάλου αριθμού γυναικών και παιδιών που σκοτώθηκαν από βόμβες. Σοροί και μέλη ανθρώπινων σωμάτων είναι διασκορπισμένα κατά μήκος των μονοπατιών διέλευσης.

«Είδα ανθρώπους να σκοτώνονται με τρόπο που δεν είχα ποτέ φανταστεί», δήλωσε στους ερευνητές η Χαμπίγια, 14χρονο κορίτσι που πέρασε τα σύνορα με ομάδα 60 ατόμων τον Φεβρουάριο. «Είδα 30 σορούς ανθρώπων», ανέφερε η ίδια.

Η επικεφαλής ερευνήτρια της HRW για την έκθεση, Νάντια Χάρντμαν, χαρακτήρισε τα ευρήματα ως «αισχρά».

«Καλύπτω τη βία στα σύνορα, αλλά δεν έχω συναντήσει ποτέ κάτι τέτοιας φύσης, τη χρήση εκρηκτικών, μεταξύ άλλων και εναντίον γυναικών και παιδιών», δήλωσε η Χάρντμαν.

Σε επιστολή του ΟΗΕ προς τη σαουδαραβική κυβέρνηση πέρυσι, γινόταν λόγος για δολοφονίες εκατοντάδων μεταναστών.

Τον Ιούνιο, το Missing Migrant Project του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης εξέδωσε τη δική του έκθεση σχετικά με τους θανάτους στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία. Ανέφερε ότι τουλάχιστον 795 άνθρωποι, «που πιστεύεται ότι είναι Αιθίοπες», είχαν πεθάνει.

Τον Μάρτιο η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας «αρνήθηκε κατηγορηματικά» τους ισχυρισμούς των εισηγητών του ΟΗΕ για προφανείς «συστηματικές διασυνοριακές δολοφονίες, χωρίς διακρίσεις, από τις σαουδαραβικές δυνάμεις ασφαλείας εναντίον μεταναστών, περιλαμβανομένων των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων».

