Η Ρωσία επιβεβαίωσε τον θάνατο του Πριγκόζιν

Ο επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, 62 ετών, που προχώρησε σε εξέγερση επικεφαλής των μισθοφόρων του εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής ηγεσίας τον Ιούνιο προτού τη ματαιώσει, ο κυριότερος στρατιωτικός ηγέτης της εταιρείας του, ο Ντμίτρι Ούτκιν, και άλλοι οκτώ επιβάτες σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη δικινητήριο ιδιωτικό αεροσκάφος Embraer στη Ρωσία χθες Τετάρτη.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Ροσαβιάτια επιβεβαίωσε πως ο Γεβγκένι Πριγκόζιν και ο Ντμίτρι Ούτκιν επέβαιναν στο ιδιωτικό τζετ, που εκτελούσε πτήση από η Μόσχα προς την Αγία Πετρούπολη και κατέπεσε στην περιφέρεια Τβερ, χωρίς να επιζήσει κανείς.

