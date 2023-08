ΗΠΑ: Τουλάχιστον 4 νεκροί από πυρά σε μπαρ της Καλιφόρνια (βίντεο)

Ενοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε μπαρ στην Καλιφόρνια χθες Τετάρτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και άλλοι να τραυματιστούν, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, προσθέτοντας πως ύποπτος είναι επίσης νεκρός.

«Επιβεβαιώσαμε 4 θανάτους επιτόπου, συμπεριλαμβανομένου του δράστη», ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Οραντζ μέσω X (του πρώην Twitter). Πρόσθεσε πως άλλοι έξι άνθρωποι «διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, εκ των οποίων πέντε με τραύματα από σφαίρες».

UPDATE: At least four people were dead, including a gunman and several others were wounded following a shooting at a biker bar in Southern California, officials say. pic.twitter.com/VX0F5qq5rC

— NBC Bay Area (@nbcbayarea) August 24, 2023