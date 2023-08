Λέρος: Σοβαρό ατύχημα με ταχύπλοο για τον γνωστό Τούρκο επιχειρηματία Αλί Σαμπανσί και τη σύζυγό του

ΟΤούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπανσί, ιδιοκτήτης της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας Pegasus Airlines, και η σύζυγός του, Βουσλάτ Ντογάν Σαμπανσί, τραυματίστηκαν σοβαρά σε ατύχημα με ταχύπλοο σκάφος, το οποίο έπεσε σε βράχια κοντά στη Λέρο.

Ali Sabancı, Owner of Pegasus Airlines and his wife, Vuslat Doğan Sabancı, were severely wounded at an accident on a speedboat, hitting rocks near Leros Island. Ali Sabancı was taken to the intensive care unit. His wife has several broken bones. Both are in critical condition.

