Μαγιόρκα: Kρουαζιερόπλοιο συγκρούστηκε με τάνκερ

Ενα κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας P&O που μετέφερε χιλιάδες Βρετανούς παραθεριστές προσέκρουσε σε πετρελαιοφόρο στα ανοικτά των ακτών της Πάλμα στη Μαγιόρκα.

Εκπρόσωπος της P&O Cruises δήλωσε σχετικά: «Την Κυριακή 27 Αυγούστου, το πλοίο της P&O Cruises, Britannia ενεπλάκη σε περιστατικό που σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες, ενώ βρισκόταν παραπλεύρως της Πάλμα ντε Μαγιόρκα. Ενας μικρός αριθμός ατόμων υπέστησαν μικροτραυματισμούς».

Τα νησιά των Βαλεαρίδων επλήγησαν από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και ριπές ανέμου με ταχύτητα έως και 120 χιλιομέτρων την ώρα, κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Storm in Palma Mallorca breaks it’s moorings and pushes P&O Britannia into another ship and onto rocks. Ship not compromised and being pushed back into position by tugs pic.twitter.com/0RbdQIhPRT

