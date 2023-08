Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος που θέλει να γίνει πρόεδρος της Ταϊβάν

Ο Τέρι Κουό, 72χρονος δισεκατομμυριούχος και ιδρυτής της κατασκευάστριας iPhone, Foxconn, είναι ο τελευταίος που ανακοίνωσε υποψηφιότητα στην «κούρσα» για την προεδρία της Ταϊβάν.

Ο Κουό είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Ταϊβάν, πασίγνωστος, δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας της νήσου. Παρατηρητές στην Ταϊπέι υποστηρίζουν πως αν ήταν ο μοναδικός υποψήφιος απέναντι στο κυβερνών Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα, θα είχε πολλές πιθανότητες επιτυχίας. Αλλά δεν είναι.

Αντίθετα, η υποψηφιότητά του «διασπά» τους ψηφοφόρους της αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τον Ιανουάριο του 2024.

Με βάση το προεδρικό σύστημα της Ταϊβάν, όταν στους δύο υποψηφίους της αντιπολίτευσης, οι οποίοι συναγωνίζονται για να ανατρέψουν το πρώτο κόμμα, προστεθεί τρίτος, ευνοείται… το πρώτο κόμμα.

Όπως ο Τραμπ;

Η αντιπολίτευση της Ταϊβάν μοιάζει να σκάβει τον εκλογικό τάφο της μετά την ανακοίνωση από τον Κουό, χθες Δευτέρα, της υποψηφιότητάς του στην εκλογική αναμέτρηση, ο πολιτικός αντίκτυπος της οποίας αναμένεται να φτάσει πολύ πέρα ​​από την Ταϊβάν.

Το αυτοδιοικούμενο νησί θα εκλέξει νέο πρόεδρο εν μέσω αυξανόμενων απειλών από το Πεκίνο, σε μία περιοχή που στρατιωτικοποιείται διαρκώς περισσότερο.

Terry Gou, the billionaire founder of major Apple supplier Foxconn, announced a bid to be Taiwan’s president in January elections, saying he wanted to unite the opposition and ensure the island did not become ‘the next Ukraine’ https://t.co/UfaAA8s1NP pic.twitter.com/GAGVcUw2gS — Reuters (@Reuters) August 28, 2023

Όπως άλλος χαρισματικός επιχειρηματίας, ο Κουό προσπάθησε αρχικά να γίνει υποψήφιος του κύριου δεξιού κεντρικού κόμματος της Ταϊβάν, του παλιού εθνικιστικού KMT (Kuomintang). Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως, όπου ο Τραμπ τα κατάφερε, ο Κουό απέτυχε.

Το KMT επέλεξε άλλον υποψήφιο και ο Κουό, ο δισεκατομμυριούχος με τη μηδενική πολιτική εμπειρία, αποχώρησε από το κόμμα. Ωστόσο, το KMT δεν είναι το μοναδικό του πρόβλημα.

Η Ταϊβάν έχει ένα ακόμα αντιπολιτευόμενο κόμμα, το Λαϊκό Κόμμα της Ταϊβάν με επικεφαλής άλλο χαρισματικό λαϊκιστή ηγέτη, τον Κο Γουέν-τζε. Ο Κο είναι ο πρώην δήμαρχος της Ταϊπέι και αυτή τη στιγμή έρχεται δεύτερος στις δημοσκοπήσεις. Τα πάει ιδιαίτερα καλά μεταξύ των νεότερων ψηφοφόρων της Ταϊβάν.

Το «μοντέλο» του Κουό

Τα δυνατά σημεία του Κουό δεν είναι μόνο ο πλούτος και η επιχειρηματική του επιτυχία. Είναι η εμπειρία από τις δραστηριότητές του στην Κίνα.

Η Foxconn έγινε ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρονικών ειδών στον κόσμο, πρωτοστατώντας στο μοντέλο του συνδυασμού της τεχνογνωσίας της Ταϊβάν με την ειδικευμένη κινεζική εργασία.

Τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 ο Κουό έχτισε τεράστιες βιομηχανικές πανεπιστημιουπόλεις στη νότια Κίνα και στρατολόγησε δεκάδες χιλιάδες νέους Κινέζους προκειμένου να εργαστούν σε αυτές.

Το μοντέλο ήταν τόσο επιτυχημένο που τελικά έπεισε την Apple να αναθέσει μεγάλο μέρος της κατασκευής των MacBooks και των iPhone στη Foxconn. Επίσης, κατέστησε τη Foxconn Taiwan παγκόσμιο τεχνολογικό κολοσσό και τον Κουό έναν από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες.

The founder of iPhone assembler Foxconn said he will “make Taiwan overtake Singapore within 20 years” and have the highest GDP per capita in Asia. https://t.co/tivD8QiyPD — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) August 28, 2023

Ο Κουό ισχυρίζεται ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει την ίδια εμπειρία που συνδυάζει επενδύσεις και εργασία στην Κίνα για να προστατεύσει την ασφάλεια της Ταϊβάν.

Επιπλέον, υπόσχεται ότι «θα κάνει την Ταϊβάν να ξεπεράσει τη Σιγκαπούρη στην επόμενη 20ετία», διασφαλίζοντας για τη νήσο το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ασία.

«Η Ταϊβάν δεν θα γίνει Ουκρανία»

Ως προς τις εύθραυστες γεωπολιτικές ισορροπίες και τις εντεινόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια στην Ασία και αλλού, ο Τέρι Κουό τονίζει ότι δεν θα επιτρέψει η Ταϊβάν να «γίνει άλλη μία Ουκρανία».

Ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά του, είπε ότι θα απομακρύνει την Ταϊβάν «από την άβυσσο ενός πολέμου με την Κίνα».

Δεν είναι ο μοναδικός που βλέπει την απειλή από την Κίνα να μεγαλώνει. Τον τελευταίο χρόνο το Πεκίνο αύξησε σημαντικά τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις γύρω από το νησί.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός της Κίνας κυκλοφόρησε βίντεο προπαγάνδας που δείχνει κινεζικά στρατεύματα να πραγματοποιούν άσκηση – πρόβα εισβολής στην Ταϊβάν.

«Φίλος» της Κίνας

Ο Κουό κατηγορεί για την αυξανόμενη ένταση όχι το Πεκίνο, αλλά την απερχόμενη πρόεδρο της Ταϊβάν, Τσάι Ινγκ-γουέν.

Υποστηρίζει πως η εχθρότητα της πολιτικής ηγεσίας προς το Πεκίνο οδήγησε την Ταϊβάν στο χείλος της «αβύσσου».

Terry Gou, Foxconn’s founder, will run as an independent in Taiwan’s presidential elections next year. Gou, whose company makes iPhones in China, has criticized Taiwan’s ruling party, saying its policies have brought a “risk of war” with China. https://t.co/la8pJCV5zx — The Associated Press (@AP) August 28, 2023

Ο Κουό τονίζει ότι θα εξασφάλιζε στην Ταϊβάν το προηγούμενο status quo, το οποίο είχε προκύψει έπειτα από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Πεκίνου και Ταϊπέι το 1992 και περαιτέρω, τονίζει πως θα σφράγιζε συμφωνία για ειρήνη στο νησί τα επόμενα 50 χρόνια.

Ωστόσο, πολλοί στην Ταϊπέι εκφράζουν επιφυλάξεις ως προς το αν μία τέτοια συμφωνία είναι εφικτή.

Τα εκλογικά μαθηματικά

Σε κάθε περίπτωση, η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Κουό είναι τα εκλογικά μαθηματικά. Η πρότασή του αποδεικνύεται ότι δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στο εκλογικό σώμα της Ταϊβάν.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι Ταϊβανέζοι θεωρούν πως δεν φταίει η κυβέρνησή τους για τις αυξανόμενες εντάσεις με το Πεκίνο.

Δεν είναι υπέρ των παραχωρήσεων προς το Πεκίνο ως προς την κυριαρχία τους προκειμένου να διασφαλιστεί η ειρήνη.

Η μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων της Ταϊβάν αυτοπροσδιορίζονται πλέον ως Ταϊβανέζοι, όχι Κινέζοι, και τονίζουν ότι είναι έτοιμοι να πολεμήσουν για να υπερασπιστούν την κυριαρχία τους.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν επίσης ότι περίπου το 40% των ψηφοφόρων είναι ισχυροί υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος.

Αυτό σημαίνει ότι το κυβερνών κόμμα μπορεί να ηττηθεί. Αλλά για να έχει οποιαδήποτε πιθανότητα νίκης, η αντιπολίτευση θα έπρεπε να συσπειρωθεί γύρω από έναν κοινό υποψήφιο.

Τρεις εναντίον ενός

Ο Κουό είναι πεπεισμένος για το ότι θα έπρεπε να είναι ο ίδιος επικεφαλής ενός κοινού ψηφοδελτίου, τονίζοντας πως οι τρεις υποψήφιοι της αντιπολίτευσης είναι σαν «τα τρία γουρουνάκια» που πρέπει να ενωθούν για να νικήσουν τον «μεγάλο κακό λύκο», το κυβερνών κόμμα.

Ωστόσο, παρά τον πλούτο και τη φήμη του, η υποψηφιότητα του Κουό είναι πιθανότερο να διχάσει παρά να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους της αντιπολίτευσης.

Και αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και με μόλις το 40% των ψήφων, ο σημερινός αντιπρόεδρος, Γουίλιαμ Λάι, υποψήφιος του κυβερνώντος κόμματος, εξακολουθεί να έχει τις περισσότερες πιθανότητες να γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Ταϊβάν.

Με πληροφορίες από Reuters, AP, BBC, Economist