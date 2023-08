Ουκρανία: Δύο νεκροί από μεγάλη πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο

Το Κίεβο έζησε σήμερα Τετάρτη το πρωί τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή «από την άνοιξη», ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, ο οποίος νωρίτερα έκανε λόγο για δύο θανάτους εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών πυραύλου.

«Νυχτερινή αεροπορική επιδρομή. Το Κίεβο δεν είχε γνωρίσει τόσο ισχυρή επίθεση από την άνοιξη. Ο εχθρός εξαπέλυσε μαζική επίθεση (…) με drones και πυραύλους», ανέφερε μέσω Telegram ο Σερχίι Πόπκο, διευκρινίζοντας πως «συνολικά, καταστράφηκαν πάνω από 20 στόχοι» στον αέρα από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

«Δυστυχώς, εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι του Κιέβου (…) δύο άνθρωποι είναι νεκροί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Άλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε», ανέφερε ο Σ. Πόπκο μέσω Telegram.

Τον ίδιο απολογισμό έδωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, κάνοντας επίσης λόγο για πτώση συντριμμιών από στόχους που καταστράφηκαν στον αέρα πάνω σε αρκετά κτίρια στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόσωπο που τραυματίστηκε χτυπήθηκε από θραύσματα γυαλιών.

Αρκετά κτίρια έχουν πάρει φωτιά, πρόσθεσε ο αιρετός.

Εν τω μεταξύ, οι αρχές της Ρωσίας ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πως αεροσκάφος κατέστρεψε τέσσερα ταχύπλοα που μετέφεραν ως και πενήντα μέλη των ειδικών δυνάμεων της Ουκρανίας — η οποία, από την πλευρά της, εξαπέλυσε σειρά νυχτερινών επιθέσεων με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη ρωσική επικράτεια.

Περί τα μεσάνυχτα [σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας], «αεροσκάφος της αεροπορίας ναυτικού του στόλου της Μαύρης Θάλασσας (…) κατέστρεψε τέσσερα ταχύπλοα» τα οποία μετέφεραν «μονάδες απόβασης των ουκρανικών δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων», συνολικά «ως και 50» στρατιωτικούς, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Μέσα στη νύχτα, η αντιαεροπορική άμυνα μπόρεσε εξάλλου να απωθήσει «επιθέσεις του εχθρού με drones (ερχόμενα) από τη θάλασσα», στο επίπεδο του κόλπου της Σεβαστούπολης, της κύριας βάσης του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, ανέφερε ο ρώσος αξιωματούχος Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ, διαβεβαιώνοντας πως η κατάσταση είναι «υπό έλεγχο».

Δυνάμεις αποτροπής υποβρύχιων καταστροφών «ολοκλήρωσαν το έργο τους στη ναυτική ζώνη. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό ή τον τύπο των στόχων που καταστράφηκαν», σημείωσε ο κ. Ραζβαζάγεφ μέσω Telegram.

Την περασμένη Πέμπτη, η Ουκρανία ανακοίνωσε πως διεξήγαγε σπάνια επιτυχή επιχείρηση καταδρομέων στη χερσόνησο της Κριμαίας, που σύμφωνα με το Κίεβο σκότωσαν Ρώσους στρατιωτικούς, ύψωσαν την ουκρανική σημαία και αποχώρησαν χωρίς απώλειες, επιχείρηση κυρίως συμβολικής σημασίας στη χερσόνησο που η Μόσχα θεωρεί απαραβίαστη, την ημέρα της ουκρανικής ανεξαρτησίας.

Κατά τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας, οι καταδρομείς αυτοί πήγαν στη δυτική Κριμαία διά θαλάσσης.

Την 22η Αυγούστου, η Ρωσία ανακοίνωνε πως «καταστράφηκε» ταχύπλοο που μετέφερε μέλη των ειδικών δυνάμεων της Ουκρανίας κοντά στο Φιδονήσι, καθώς και πλοίο «αναγνώρισης» σε περιοχή όπου βρίσκονται «ρωσικές εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου» στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, το Κίεβο εξαπέλυσε τη νύχτα επιδρομές με πολλά drones στη ρωσική επικράτεια, φθάνοντας ως την Πσκοφ, κοντά στα σύνορα με την Εσθονία, όπου χτυπήθηκαν αεροσκάφη, κάπου 830 χιλιόμετρα από την ουκρανική πρωτεύουσα.

«Επίθεση με drones απωθήθηκε στο αεροδρόμιο της Πσκοφ. Δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχουν θύματα», ανέφερε ο περιφερειάρχης Μιχαήλ Βετζέρνικοφ μέσω Telegram.

Νωρίτερα, ανέφερε πως η αντιαεροπορική άμυνα «απωθούσε» επίθεση, συνοδεύοντας την ανάρτηση με βίντεο στο οποίο μπορούσε κανείς να διακρίνει μεγάλη πυρκαγιά και να ακούσει σειρήνες που ούρλιαζαν.

«Το επίπεδο των καταστροφών βρίσκεται στη διαδικασία της αποτίμησης. Όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται επί ποδός», σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Πσκοφ.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε, επικαλούμενο τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, πως τέσσερα βαριά μεταγωγικά αεροσκάφη Ιλιούσιν Il-76 υπέστησαν ζημιές. Το πρακτορείο RIA από την πλευρά του ανέφερε πως δυο από τα μεταγωγικά πήραν φωτιά, επικαλούμενο πληροφορίες του υπουργείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων.

Όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Πσκοφ ανεστάλησαν για σήμερα εν αναμονή εκτίμησης των ενδεχόμενων ζημιών στον διάδρομο, διευκρίνισε ο κ. Βετζέρνικοφ.

The Kiev government attempted to stage another drone attack on Russia, but the unmanned aerial vehicle was intercepted above the Moscow Region, the Russian Defense Ministry told reporters:https://t.co/iu7Z1IFa9b pic.twitter.com/e19HBpCGDb

— TASS (@tassagency_en) August 30, 2023