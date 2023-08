Αυστραλία: Ιστορικό δημοψήφισμα για τους αυτόχθονες πυροδοτεί εκστρατεία μίσους

Επειτα από αιώνες διώξεων και ρατσισμού, η Αυστραλία πρόκειται να αποφασίσει μέσω ενός δημοψηφίσματος αν θα αναγνωρίσει ή όχι στους αυτόχθονες το δικαίωμα να αποκτήσουν ισχυρότερη «Φωνή».

Πρόκειται για το πρώτο δημοψήφισμα στη χώρα εδώ και 24 ολόκληρα χρόνια, ωστόσο, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, η κυβέρνηση έχει βρεθεί σε τροχιά… αποτυχίας.

Στις 14 Οκτωβρίου, περισσότεροι από 17 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι καλούνται να αποφασίσουν αν θέλουν να αλλάξουν το σύνταγμα, αναγνωρίζοντας ενισχυμένα δικαιώματα για τους καταπιεσμένους πρώτους κατοίκους του τόπου όπου ζουν.

Επιπλέον, μέσω του δημοψηφίσματος θα αναγνωρίσουν δικαίωμα των αυτοχθόνων να τηρούν, μέσω συμβουλευτικής επιτροπής αποτελούμενης από μέλη των Πρώτων Εθνών, απευθείας επικοινωνία με την κυβέρνηση για ζητήματα που τους αφορούν.

«Εκείνη την ημέρα, κάθε Αυστραλός θα έχει μία μοναδική ευκαιρία, από αυτές που εμφανίζονται μία σε κάθε γενιά, να ενώσει τη χώρα μας και να την αλλάξει προς το καλύτερο», δήλωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε σήμερα Τετάρτη.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της ημερομηνίας, η καμπάνια υπέρ του «όχι» με γραπτή ανακοίνωσή της κάλεσε τους ψηφοφόρους σε συστράτευση κατά αυτού που «ο Άλμπο μόλις ξεκίνησε».

Στο δημοψήφισμα τίθεται μία μόνο ερώτηση που απαιτεί απάντηση με «ναι» ή «όχι» ως εξής: «Προτεινόμενος Νόμος: Να τροποποιηθεί το Σύνταγμα για να αναγνωρίσει τους Πρώτους Λαούς της Αυστραλίας με την ίδρυση Φωνής Αβορίγινων και Νησιωτών του Στενού Τόρες. Εγκρίνετε την προτεινόμενη τροποποίηση;»

Σχετικά με το ερώτημα, έχουν γραφτεί πολυάριθμα άρθρα, αναλύσεις και μελέτες, ενώ έχουν γίνει πολύωρες συζητήσεις στο διαδίκτυο και στα τηλεοπτικά δίκτυα της Αυστραλίας.

Και οι δύο πλευρές διεξάγουν σκληρές εκστρατείες για να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους σε ολόκληρη τη χώρα.

Για να περάσει η ψηφοφορία απαιτείται άλλωστε διπλή πλειοψηφία – δηλαδή πάνω από το 50% των ψηφοφόρων σε ολόκληρη τη χώρα και τουλάχιστον το 50% στην πλειοψηφία των πολιτειών – τουλάχιστον τέσσερις από τις έξι.

Πέντε δημοψηφίσματα απέτυχαν στο παρελθόν, γιατί παρόλο που τα υποστήριξαν οι περισσότεροι Αυστραλοί, δεν κατάφεραν να κερδίσουν την πλειοψηφία σε τουλάχιστον τέσσερις από τις έξι πολιτείες.

Σε κάθε περίπτωση, η προσέλευση των ψηφοφόρων αναμένεται να είναι υψηλή επειδή η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική.

Το δημοψήφισμα θεωρείται κομβική στιγμή στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Αυστραλίας, όχι μόνο επειδή η συνταγματική αλλαγή είναι σπάνια και μη αναστρέψιμη, αλλά επειδή έχει φωτίσει ζητήματα που απασχολούν τη χώρα εδώ και αιώνες.

Εφόσον εγκριθεί το δημοψήφισμα, θα κατοχυρώσει συνταγματικά τη σύσταση σώματος, αποτελούμενου από μέλη των αυτοχθόνων πληθυσμών, που θα έχει συμβουλευτικό ρόλο στην κυβέρνηση σχετικά με νόμους που το αφορούν.

Οι υποστηρικτές τονίζουν ότι η ψηφοφορία αποτελεί ευκαιρία για τη χώρα να θεραπεύσει τις πληγές της, να αντιμετωπίσει τις αδικίες και να ακούσει επιτέλους τους ανθρώπους των Πρώτων Εθνών έπειτα από γενιές διώξεων, ρατσισμού και παραμέλησης των αυτοχθόνων.

Άλλοι, αντίθετα, ισχυρίζονται ότι πρόκειται για συμβολική κίνηση που, στην καλύτερη περίπτωση, δεν θα έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, ενώ απειλεί να διχάσει τη χώρα, προσφέροντας, όπως λένε, σε μερίδα του πληθυσμού ιδιαίτερη θέση πάνω από άλλους στο σύνταγμα.

Το τοπίο περιπλέκεται περισσότερο, καθώς ποσοστό ψηφοφόρων στο στρατόπεδο του «ναι» θεωρούν πως «ένα σημάδι σε ένα ψηφοδέλτιο είναι πολύ λίγο απέναντι στις ρατσιστικές επιθέσεις των ψηφοφόρων του ‘όχι’».

Οι ίδιο τονίζουν ταυτόχρονα πως οι αυτόχθονες δικαιούνται πολλά περισσότερα από «φωνή».

Σε αυτή την τάση των ψηφοφόρων του «ναι» περιλαμβάνονται και αυτόχθονες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το «ναι» τελικά θα απομακρύνει τους Αυστραλούς από κάθε ουσιαστική δράση και πρωτοβουλια κατά του ρατσισμού.

Τα δύο «στρατόπεδα» έχουν ξεκινήσει ήδη τη μάχη της ψήφου, στοχεύοντας να επηρεάσουν όσο το δυνατόν περισσότερους αναποφάσιστους, οι οποίοι ενδέχεται να μην κινηθούν στις κάλπες με βάση τη «γραμμή» των πολιτικών κομμάτων που παραδοσιακά υποστηρίζουν στις εθνικές εκλογές.

Η κυβέρνηση των Εργατικών θέλει «ναι», τα άλλα μεγάλα κόμματα της Αυστραλίας – το Φιλελεύθερο Κόμμα και το Εθνικό Κόμμα, των οποίων ο συνασπισμός απορρίφθηκε τον περασμένο Μάιο έπειτα από εννέα χρόνια στην εξουσία – υποστηρίζουν το «όχι».

Το πολιτικό κλίμα είναι ήδη εκρηκτικό με την Αυστραλιανή Εκλογική Επιτροπή να επιχειρεί να αντιμετωπίσει καταγγελίες για τη διαδικασία, κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση με μερίδα της αντιπολίτευσης να διολισθαίνει σε «εκστρατεία μίσους» κατά των αυτοχθόνων.

Η συζήτηση έχει χτυπήσει στην καρδιά του πώς αντιλαμβάνεται η χώρα τους αυτόχθονες πληθυσμούς της, 235 χρόνια μετά την άφιξη των Βρετανών εποίκων.

Μία άφιξη που άλλαξε για πάντα τη μοίρα εκείνων των οποίων οι πρόγονοι κατοικούσαν στην αυστραλιανή ήπειρο για δεκάδες χιλιάδες χρόνια.

Η Αυστραλία αποτελεί εξαίρεση μεταξύ των πρώην βρετανικών αποικιών, καθώς δεν υπογράφηκε ποτέ συνθήκη με τους αυτόχθονες.

Οι Αβορίγινες της ηπειρωτικής χώρας της Αυστραλίας διαφέρουν πολιτισμικά από τους κατοίκους των νησιών του Στενού Τόρες που προέρχονται από ένα αρχιπέλαγος στα ανοιχτά της βορειοανατολικής ακτής.

Συνολικά, οι αυτόχθονες Αυστραλοί αποτελούν την πιο μειονεκτική εθνοτική ομάδα στη χώρα. Σχεδόν ένας στους τρεις ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.

