Live εικόνα: O τυφώνας Ιντάλια σαρώνει τη Φλόριντα

Οτυφώνας Ιντάλια σαρώνει τις ακτές της Φλόριντα και περιοχές στη Τζόρτζια, και δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία που οφείλονται στα ακραία καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων.

Το πρώτο δυστύχημα σημειώθηκε στην κομητεία Πάσκο, όταν ένας 40χρονος άνδρας έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, το οποίο έπεσε σε ένα δέντρο. Στην Αλάτσουα, ένας 59χρονος που οδηγούσε ένα Toyota Tacoma έριξε το όχημά του σε δέντρα ενώ στην περιοχή έπεφτε καταρρακτώδης βροχή.

Ο τυφώνας υποβαθμίστηκε στο μεταξύ στην κατηγορία 1 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον και κινείται προς τη νότια Τζόρτζια, σύμφωνα με τo πιο πρόσφατο δελτίο του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων (NHC).

Το μάτι του βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Βαλντόστα. Ο τυφώνας συνοδεύεται από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 150 χιλιομέτρων την ώρα αλλά προβλέπεται ότι θα υποβαθμιστεί περαιτέρω, σε τροπική καταιγίδα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, όσο θα κινείται κατά μήκος των ακτών της Νότιας και της Βόρειας Καρολίνας.

Εικόνα από το πέρασμα του τυφώνα από τη Φλόριντα μεταδίδει και η NASA μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Twitter.

The @Space_Station is passing over #HurricaneIdalia as the storm crosses Florida. https://t.co/Z99w0SE3QI

— NASA (@NASA) August 30, 2023