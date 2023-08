Γιοχάνεσμπουργκ: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από πυρκαγιά σε πενταώροφο κτίριο (βίντεο)

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που κατέστρεψε πενταώροφο κτίριο στο κέντρο του Γιοχάνεσμπουργκ σήμερα το πρωί, ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές.

BREAKING NEWS: Another flat went up in flames in Johannesburg, Kerk cnr Troye as a result of illegal foreigners who are destroying infrastructure in South Africa. pic.twitter.com/74eYD4Ll4N — PSAFLIVE (@PSAFLIVE) August 24, 2023

Στους 63 ανέρχονται οι νεκροί από την πυρκαγιά, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της μεγαλύτερης πόλης της Νότιας Αφρικής στο X (πρώην Twitter).

BREAKING: At least 38 people dead, more than 40 injured after building fire in Johannesburg, South Africapic.twitter.com/zS2GA0ucKK — BNO News (@BNONews) August 31, 2023

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας διάσωσης του Γιοχάνεσμπουργκ Ρόμπερτ Μουλάουτζιεπεσήμανε ότι το κτίριο έχει εκκενωθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ πρόσθεσε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Κάποιοι από τους τραυματίες έχουν εισπνεύσει καπνό και έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία για να λάβουν βοήθεια, διευκρίνισε.

At least 20 people have died in a fire that occurred in a five story building at the Corner of Alberts and Delvers street in the Johannesburg CBD.. over 40 people have been injured. This is a developing story @TimesLIVE pic.twitter.com/MxMtWBlFmE — Thabo Tshabalala (@Thabo_Tshaba) August 31, 2023

«Προχωράμε όροφο όροφο», εξήγησε ο Μουλάουτζι, ο οποίος εκτίμησε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει την πρόσβαση προς το σημείο.

Το κτίριο βρίσκεται σε υποβαθμισμένη περιοχή στην πρώην επιχειρηματική συνοικία του Γιοχάνεσμπουργκ, με κάποιους από τους ενοίκους να διαμένουν σε αυτό παράτυπα, σύμφωνα με τον Μουλάουτζι.

