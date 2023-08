Ιταλία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα με πέντε εργαζόμενους νεκρούς

Πέντε εργαζόμενοι των σιδηροδρόμων σκοτώθηκαν όταν χτυπήθηκαν από τρένο κοντά στο Τορίνο, ανακοίνωσε σήμερα η ιταλική δημόσια εταιρεία σιδηροδρόμων Rete Ferroviaria Italiana (Rfi).

Οι εργαζόμενοι αντικαθιστούσαν σιδηροτροχιές έξω από τον σταθμό του Μπραντίτσο, στην γραμμή που συνδέει το Μιλάνο με το Τορίνο, γύρω στα μεσάνυχτα χθες, Τετάρτη, όταν χτυπήθηκαν από τρένο που μετέφερε βαγόνια.

Το τρένο κινείτο με ταχύτητα περίπου 160 χιλιομέτρων την ώρα, μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA επικαλούμενο την αστυνομία.

«Η Rfi εκφράζει βαθειά λύπη (…) και τα συλλυπητήριά της (…) στις οικογένειες των εργαζομένων που είναι νεκροί», αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

𝗙𝗶𝘃𝗲 𝗿𝗮𝗶𝗹𝘄𝗮𝘆 𝘄𝗼𝗿𝗸𝗲𝗿𝘀 𝗸𝗶𝗹𝗹𝗲𝗱 𝗶𝗻 𝗜𝘁𝗮𝗹𝘆 𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁

Five railway workers were killed and two others were injured when a high-speed train hit them while they were working on the tracks near the northern city of Turin on Wednesday night.… pic.twitter.com/Rk2AybmPyJ

