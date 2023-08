Τυφώνας Ιντάλια: Πηγή του «κακού» οι θερμοί ωκεανοί

Από όλα τα εκπληκτικά δεδομένα που συλλέγονται και αφορούν στη διαμόρφωση του κλιματικού συστήματος, το πιο εντυπωσιακό ίσως είναι το ότι αν οι ωκεανοί δεν κάλυπταν το 70% του πλανήτη, η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας θα είχε ανέλθει σε περίπου 50 βαθμούς Κελσίου.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι ωκεανοί έχουν απορροφήσει περίπου το 93% της επιπλέον θερμότητας που παγιδεύεται εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου και της καύσης ορυκτών καυσίμων.

Τα τελευταία 150 χρόνια, οι ωκεανοί απορροφούν, κατά μέσο όρο, το ισοδύναμο θερμότητας μιας πυρηνικής βόμβας μεγέθους Χιροσίμα κάθε ενάμιση δευτερόλεπτο. Τα τελευταία χρόνια, έχει καταγραφεί αύξηση σε πέντε ή έξι Χιροσίμα το δευτερόλεπτο.

Ωστόσο, αυτή η θερμότητα δεν εγκλωβίζεται σε αποθήκες αλμυρού νερού. Η ενέργεια της θερμότητας επιδρά με πολλούς τρόπους.

Λιώνει τον πάγο, για παράδειγμα. Σκοτώνει τα κοράλλια – οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα κοράλλια θα ήταν ασφαλέστερα σε δεξαμενές στην ξηρά παρά στον Κόλπο του Μεξικού αυτό το καλοκαίρι.

Και ανεβάζει τη στάθμη της θάλασσας – αυτή τη στιγμή, πάνω από το ένα τρίτο της ανόδου της στάθμης της θάλασσας οφείλεται απλώς στο γεγονός ότι το θαλασσινό νερό διαστέλλεται όταν θερμαίνεται.

Στα μέσα του καλοκαιριού, ένα «θαλάσσιο κύμα καύσωνα» σάρωσε το 44% των ωκεανών.

Αυτή η θερμότητα τροφοδότησε τον τυφώνα Ιντάλια μέχρι την άφιξή του στον κόλπο Απαλάτσι της Φλόριντα στις ΗΠΑ, περιοχή που δεν έχει χτυπηθεί από μεγάλο τυφώνα από το 1851 που άρχισε η καταγραφή του φαινομένου.

Ο Ιντάλια ξεκίνησε ως τροπική καταιγίδα περίπου 24 ώρες νωρίτερα, όταν πέρασε πάνω από την Κούβα. Ωστόσο, τα νερά του Κόλπου του Μεξικού είναι απίστευτα θερμά.

Τα τελευταία χρόνια, οι αυξημένες μετρήσεις είναι συνηθισμένες και πολλοί αναφέρονται στον Κόλπο αποκαλώντας τον «μπανιέρα».

Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, μέτρηση σε θολό, ρηχό θαλασσινό νερό κοντά στην περιοχή κατέγραψε θερμοκρασία πάνω από 38,3 βαθμούς Κελσίου, πιθανό νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Η θερμοκρασία αυτή είναι καυτή ακόμα και για τα δεδομένα… μπανιέρας. Πιο καυτή από το αίμα μας. Δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε μέσα για πολύ ώρα.

Σε ολόκληρο τον Κόλπο, οι θερμοκρασίες του νερού είναι κατά μέσο όρο κατά 16,6 βαθμούς Κελσίου πάνω από το κανονικό επίπεδο. Και αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες επικρατούν επί του παρόντος σε 30,48 μέτρα ή και περισσότερο κάτω από την επιφάνεια.

Το υπερθερμασμένο νερό είναι το καύσιμο που επιτρέπει ραγδαία επιτάχυνση των ανέμων.

Μέσα σε δώδεκα ώρες, ο Ιντάλια αναβαθμίστηκε σε τυφώνα κατηγορίας 1, 2 και 3 -με κορυφαίο τον τυφώνα κατηγορίας 4 στη σχετική κλίμακα- πριν φτάσει στην ξηρά ως κατηγορίας 3.

Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, περισσότεροι από 225.000 άνθρωποι εξακολουθούσαν να μην έχουν ρεύμα στη Φλόριντα και άλλοι 230.000 ήταν στο σκοτάδι στην Τζόρτζια.

Πολλές κομητείες στη Φλόριντα εξακολουθούν να βρίσκονται υπό εντολή εκκένωσης από το βράδυ της Τετάρτης.

Αξιωματούχοι της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων αναγκών δήλωσαν ότι το Πέρι, ιστορική πόλη 7.000 κατοίκων νοτιοανατολικά του Ταλαχάσι, ήταν από τα μέρη που επλήγησαν σοβαρότερα.

Ο τυφώνας έριξε τα καλώδια ηλεκτροδότησης στην πόλη και κατέστρεψε καταστήματα στο γραφικό κέντρο της, όπου πολλές επιχειρήσεις τυλίχτηκαν στις φλόγες. Βίντεο έδειχνε τη στέγη βενζινάδικου να ανατρέπεται και να παρασύρεται εν μέσω καταρρακτώδους βροχής και ισχυρών ανέμων.

Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Ιντάλια είναι ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει τη συγκεκριμένη περιοχή της Φλόριντα τα τελευταία 100 και πλέον χρόνια.

Μιλώντας στο BBC, ο δήμαρχος του Ταλαχάσι Τζον Ντέιλι δήλωσε πως έχει παρατηρήσει ότι οι καταιγίδες χειροτερεύουν με την πάροδο των ετών.

«Είναι πιο ισχυρές, μεγαλύτερες και για αυτό πρέπει να σκεφτούμε το περιβάλλον, την υπερθέρμανση του πλανήτη και τι κάνουμε για αυτή», τόνισε.

Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα θύματα, ωστόσο η Τροχαία της Φλόριντα ανέφερε ότι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα που προκλήθηκαν λόγω των καιρικών συνθηκών.

Νωρίτερα την Τετάρτη στο Χάντσον, μέλη σωστικών συνεργείων χρησιμοποίησαν βάρκες και μεγάλα οχήματα για τη διάσωση δεκάδων ανθρώπων που είχαν αγνοήσει την οδηγία υποχρεωτικής εκκένωσης.

Σε ανάρτησή του την Τετάρτη, ο Τζεφ Μάστερς, μετεωρολόγος και ειδικός σε θέματα τυφώνων στο Yale Climate Connections «χάραξε» τη γραμμή που συνδέει την επιπλέον θερμότητα, την υψηλότερη ταχύτητα του ανέμου και τη μεγάλη ζημιά που μπορεί να προκαλέσει ο τυφώνας.

Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι για κάθε 1 βαθμό Κελσίου που αυξάνεται η θερμοκρασία των ωκεανών, οι ταχύτητες των ανέμων των τυφώνων θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 4 έως 5% – κάτι που με τη σειρά του μπορεί να ενισχύσει την καταστροφική δυναμική του κατά 40 έως 50%, επισήμανε ο Μάστερς.

Idalia 1 of 10 historical storms since 1950 intensifying at least 40 mph in the 24 hours before U.S. landfall. Sobering to see five of those storms occurred in the past seven years. Climate change increases the odds of rapid intensification. https://t.co/1cn6wbcOWD pic.twitter.com/HWTkEpuSqV

— Jeff Masters (@DrJeffMasters) August 30, 2023