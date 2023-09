Κίνα: Συναγερμός για την έλευση του τυφώνα Σάολα – Ανοίγουν καταφύγια για τους πολίτες στην Σεντζέν

Η Σεντζέν, μητρόπολη της Κίνας που γειτονεύει με το Χονγκ Κονγκ, ανακοίνωσε σήμερα πως κλείνει γραφεία, εμπορικά καταστήματα και αγορές στην πόλη, ενόψει της έλευσης του τυφώνα Σάολα.

Η πόλη των 17,7 εκατομμυρίων κατοίκων αποφάσισε να «κλείσουν τα γραφεία, τα εμπορικά καταστήματα και οι αγορές από τις 16:00 [σ.σ. τοπική ώρα· 11:00 ώρα Ελλάδας]» και τη «διακοπή της λειτουργίας των συγκοινωνιών από τις 19:00 [14:00]», σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, που προειδοποίησε πως ο «σούπερ τυφώνας» Σάολα ενδέχεται να φέρει «σφοδρή καταιγίδα» στη μεγαλούπολη.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους, ενώ διαβεβαίωσαν πως θα ανοίξουν όλα τα διαθέσιμα καταφύγια.

Οι αρχές στη Σεντζέν είχαν ήδη από χθες ανακοινώσει πως τα σχολεία δεν θα λειτουργούσαν σήμερα.

Typhoon #Saola will pass very close to Hong Kong. Heavy rainfall, urban flooding, and storm surge should be expected along the Guangdong coast. pic.twitter.com/Fmi34gWRAu

— Zoom Earth (@zoom_earth) August 31, 2023