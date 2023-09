«Φρούριο» το Νέο Δελχί για την G20: Σχέδιο αποτροπής και για… πιθήκους

Οι αρχές της Ινδίας είναι αποφασισμένες να αποκλείσουν οποιονδήποτε θα μπορούσε να απειλήσει την ομαλή διεξαγωγή της συνόδου κορυφής της G20, περιλαμβανομένων των πιθήκων. Η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Δελχί το επόμενο Σαββατοκύριακο, 9 και 10 Σεπτεμβρίου.

Για τον σκοπό αυτό, οι Αρχές ασφαλείας της ινδικής πρωτεύουσας επιστρατεύουν εκτός από υπερσύγχρονα συστήματα άμυνας για την αποτροπή απειλής επίθεσης με drone, 130.000 αξιωματικούς ασφαλείας, οι οποίοι θα είναι επί ποδός και ομοιώματα θυμωμένων… πιθήκων λάνκγουρ.

Οι ψεύτικοι πίθηκοι θα «ακροβολιστούν» σε διάφορα κομβικά σημεία της πόλης για να αποτρέψουν μικρότερα «ενοχλητικά» πρωτεύοντα από το να προκαλέσουν χάος ή να τραβήξουν τα φώτα της δημοσιότητας, τη στιγμή που η χώρα θα βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής.

Η σύνοδος προβάλλεται με κάθε τρόπο και με κάθε δυνατό μέσο στο εσωτερικό της χώρας, ενώ λίγα πράγματα έχουν αφεθεί στην τύχη.

Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μεγάλη εκστρατεία εξωραϊσμού, βάφοντας τοίχους, φυτεύοντας δέντρα και τοποθετώντας πολύχρωμα λουλούδια σε καίρια σημεία.

Οι αρχές του Νέου Δελχί έχουν λάβει μέτρα για να διασφαλίσουν ότι ούτε τα ζώα θα ήταν σε θέση να στιγματίσουν την εικόνα της πόλης.

