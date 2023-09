Σημάδια «πρωτοφανούς ρήξης» στον άξονα Ισραήλ – ΗΠΑ

Τα κανάλια επικοινωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου από τη μία πλευρά και στην αμερικανική διοίκηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν από την άλλη βρίσκονται πια αντιμέτωπα με σημαντικά προβλήματα, γράφει ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Μπεν Κασπίτ στον ιστοχώρο Al-Monitor, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι ο Νετανιάχου έχει απαγορεύσει σε Ισραηλινούς υπουργούς να συναντούν τους Αμερικανούς ομολόγους τους στην Ουάσιγκτον.

Ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Γιόαβ Γκάλαντ βρέθηκε στη Νέα Υόρκη αυτήν την εβδομάδα αλλά μόνον εκεί. «Ακολουθώντας τις αυστηρές οδηγίες του Νετανιάχου, ο Γκάλαντ δεν πλησίασε την Ουάσιγκτον ούτε το Πεντάγωνο και δεν συναντήθηκε με κανέναν από τους Αμερικανούς αξιωματούχους (Λόιντ Όστιν, Τζέικ Σάλιβαν) που διαχειρίζονται τη στρατηγική συμμαχία μεταξύ των δύο χωρών», γράφει ο Κασπίτ, κάνοντας μάλιστα λόγο για «πρωτοφανή ρήξη στους διαύλους Ισραήλ-ΗΠΑ» («unprecedented breakdown in Israel-US channels»).

Κατά την παραμονή του στις ΗΠΑ, ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ συνάντησε τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες και «μεσαίους» στην ιεραρχία Αμερικανούς αξιωματούχους (τη Μπάρμπαρα Λιφ και τον Μπρετ ΜακΓκερκ) οι οποίοι μάλιστα ταξίδεψαν στη Νέα Υόρκη για να τον συναντήσουν.

I completed a productive visit to the U.S. during which I met with U.N. Secretary General @antonioguterres and senior officials including White House Coordinator for the Middle East @brett_mcgurk, Assistant Secretary of State Barbara Leaf and @USAmbUN Linda Thomas-Greenfield.

— יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) August 30, 2023