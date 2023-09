«Κυνήγι θησαυρού» για τη χαμένη κιθάρα του Πωλ Μακάρτνεϊ

Σε εξέλιξη βρίσκεται παγκόσμια έρευνα προκειμένου να βρεθεί ένα από τα πιο εμβληματικά μουσικά όργανα στον κόσμο, η αυθεντική κιθάρα Höfner του Πωλ Μακάρτνεϊ.

Το πρόγραμμα Lost Bass Project κάνει έκκληση για πληροφορίες για τον εντοπισμό του «σπουδαιότερου μπάσου στην ιστορία», όπως περιγράφει.

Ο Μακάρτνεϊ είχε αγοράσει την κιθάρα 30 λίρες από το Αμβούργο, το 1961, όμως οκτώ χρόνια αργότερα το όργανο εξαφανίστηκε.

Με το μπάσο αυτό έπαιζε ο Μακάρτνεϊ στις επιτυχίες της εποχής, όπως τα Love Me Do και She Loves You.

Ο Νικ Γουάς, επικεφαλής του πρότζεκτ αναζήτησης, έχει ενώσει τις δυνάμεις του με δύο δημοσιογράφους προκειμένου να καταφέρουν να λύσουν «το μεγαλύτερο μυστήριο στην ιστορία του ροκ εν ρολ».

Έχει συνεργαστεί εκτεταμένα με τον Μακάρτνεϊ ενώ έχει γράψει και βιβλίο για τη χαμένη Höfner 500/1 Violin Bass.

Όπως εξηγεί ο Γουάς, ο διάσημος Beatle σε πρόσφατη συζήτησή τους για την κιθάρα τού ζήτησε να τον βοηθήσει να τη βρει – και κάπως έτσι ξεκίνησε η εκστρατεία αναζήτησης.

A global search has been launched to find Paul McCartney’s original Höfner bass guitar which features in The Beatles’ hits Love Me Do and She Loves You.

