Νότια Κορέα: Μαζική πορεία εκπαιδευτικών μετά τις αυτοκτονίες συναδέλφων τους

Εκπαιδευτικοί στη Νότια Κορέα πρόκειται να συμμετάσχουν μαζικά σε πορεία και αρνούνται να εργαστούν σήμερα Δευτέρα, διεκδικώντας την προστασία των δικαιωμάτων τους.

Εκφράζουν παράλληλα τη διαμαρτυρία τους για την παρενόχληση που υφίστανται από υπερβολικά φορτικούς γονείς, η οποία οδήγησε, όπως τονίζουν, κάποιους συναδέλφους τους στην αυτοκτονία.

Οι διαμαρτυρίες του διδακτικού προσωπικού δημόσιων σχολείων για τις επιθετικές συμπεριφορές απέναντί τους από γονείς και μαθητές, ιδίως καταγγελίες για κακομεταχείριση όταν τιμωρούν παιδιά, έχουν ενταθεί αφότου νεαρή δασκάλα βρέθηκε νεκρή τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του νοτιοκορεατικού εθνικού πρακτορείου ειδήσεων Yonhap, συνέβησαν άλλες δύο αυτοκτονίες εκπαιδευτικών την περασμένη εβδομάδα.

What a demonstration as 200,000 Korean teachers gathered outside of the National Assembly building to advocate for more protection of teachers, as there have been tragic recent deaths of teachers in South Korea. pic.twitter.com/SXqpJnb6fx — Fighting Stripes (@FightingStripes) September 3, 2023

Χιλιάδες δάσκαλοι είχαν προειδοποιήσει το Σαββατοκύριακο πως θα έπαιρναν μονοήμερη άδεια σήμερα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι και σχολικά συμβούλια κατέβαλλαν αγωνιώδεις προσπάθειες μέχρι την ύστατη στιγμή για να αποφευχθεί η παράλυση των σχολείων και υποσχέθηκαν να λάβουν νομικά μέτρα για την προστασία των εκπαιδευτικών.

Ο αριθμός των δασκάλων που δεν πήγαν για δουλειά σήμερα δεν είναι ξεκάθαρος, όμως σύμφωνα με το Yonhap και άλλα ΜΜΕ, πολλά σχολεία αναμενόταν να κλείσουν διότι τα μέλη του διδακτικού προσωπικού ξεκαθάρισαν πως δεν επρόκειτο να εργαστούν.

Παράνομη δράση

Οι Αρχές διεμήνυσαν ότι αυτή η συλλογική δράση είναι παράνομη και προειδοποίησαν πως θα ληφθούν πειθαρχικά μέτρα. Το Εθνικό Συνδικάτο των Νοτιοκορεατών Εκπαιδευτικών δεν είχε συμμετοχή στην οργάνωση των σημερινών διαμαρτυριών, σύμφωνα με τον φορέα που κάλεσε στη διαδήλωση.

Πρέπει να γίνουν αλλαγές ώστε «ούτε ένας και ούτε μία εκπαιδευτικός ακόμη να φτάσει να αυτοκτονήσει» τόνισαν οι διοργανωτές της κινητοποίησης.

They are protesting what they say is widespread harassment by overbearing parents that has led colleagues to take their own lives.#MalaysiaNow #MNow #MNowNews #Malaysia #SouthKorea https://t.co/Apv2ei4iT9 — MalaysiaNow (@MNowNews) September 4, 2023

Ο πρόεδρος Γιουν Σοκ-γελ διέταξε στελέχη της κυβέρνησής του και αξιωματούχους να ακούσουν τα αιτήματα των εκπαιδευτικών και να εργαστούν για την προστασία των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Τον Ιούλιο, δασκάλα σε δημοτικό σχολείο βρέθηκε νεκρή –πιστεύεται πως αυτοκτόνησε– λόγω του άγχους που της προκαλούσε η διαμαρτυρία γονέα εναντίον της, με αφορμή διένεξη ανάμεσα σε μαθητές.

Μέλη του διδακτικού προσωπικού σε όλη τη χώρα συμμετέχουν σε αγρυπνίες και διαδηλώσεις κάθε Σαββατοκύριακο έκτοτε θρηνώντας για τον θάνατό της. Οι κινητοποιήσεις κορυφώθηκαν το Σάββατο, όταν 200.000 εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν κοντά στο Κοινοβούλιο στη Σεούλ.

Σήμερα αναμένεται τουλάχιστον 20.000 εκπαιδευτικοί να κάνουν πορεία προς τη νοτιοκορεατική Βουλή, ανέφεραν οι οργανωτές.

Πάνω από 100 αυτοκτονίες στην εξαετία

Τα τελευταία έξι χρόνια έχουν αυτοκτονήσει στη Νότια Κορέα πάνω από εκατό μέλη του διδακτικού προσωπικού. Τα 57 δίδασκαν σε δημοτικά σχολεία, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

Στη Νότια Κορέα καταγράφεται ο υψηλότερος δείκτης αυτοκτονιών μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών. Σύμφωνα με τους αριθμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του ΟΟΣΑ (του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης): ξεπερνά τις 20 ανά 100.000 κατοίκους.

Το υπουργείο Παιδείας έχει δεσμευτεί πως θα αποτρέπει περιπτώσεις τιμωρίας δασκάλων εξαιτίας καθ’ όλα νόμιμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και να αναλάβει πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ του διδακτικού προσωπικού και των γονέων.

Βάσει του κυβερνητικού σχεδίου, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν το δικαίωμα, μεταξύ άλλων, να αποφεύγουν τηλεφωνήματα γονιών στους προσωπικούς τους αριθμούς.

Ο αριθμός των καταγγελιών για κακοποίηση παιδιών αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, καθώς δόθηκε «υπερβολική» έμφαση στα δικαιώματα των μαθητών, ενώ αντίθετα αυτά των μελών του διδακτικού προσωπικού «δεν έγιναν σεβαστά», ανέφερε το υπουργείο Παιδείας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Υποσχέθηκε να το «υποστηρίξει», ώστε «να μπορεί να επικεντρωθεί στο διδακτικό του έργο» απερίσπαστο, «απαλλαγμένο» από ανησυχίες πώς θα αντιμετωπίσουν καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών «χωρίς διάκριση».

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ