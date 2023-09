Ισπανία: Ενας νεκρός και δύο αγνοούμενοι από τις καταρρακτώδεις βροχές

Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ αγνοείται η τύχη δύο άλλων μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν σε μεγάλο μέρος της Ισπανίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι Αρχές.

Ο θάνατος καταγράφηκε στον Δήμο Κασαρούμπιος ντελ Μόντε, κοντά στο Τολέδο (κεντρική Ισπανία), ανακοίνωσε ο πρόεδρος της περιφέρειας της Καστίλλης – Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, μιλώντας στον ραδιοσταθμό Onda Cero.

«Είχαμε μία ημέρα και μία νύχτα πολύ δύσκολες», δήλωσε ο Γκαρθία-Πάχε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες αυτού του θανάτου.

Spain is hit by a hurricane

The Hurricane Dana and torrential downpours led to severe flooding in Spain. The subway is flooded in #Madrid.

Residents of the capital and the district of Mancha Alta de Toledo were urged not to leave their homes. pic.twitter.com/gnGH49lHrA

— NEXTA (@nexta_tv) September 4, 2023