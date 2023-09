Κινεζικές τράπεζες στηρίζουν το ρούβλι κόντρα στις κυρώσεις της Δύσης

Κινεζικές τράπεζες έχουν «στηρίξει» με δισεκατομμύρια δολάρια το ρωσικό χρηματοπιστωτικό σύστημα στη σκιά – αλλά και σε πείσμα – των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τη Δύση στη Μόσχα λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Δανειστές από την Κίνα στέλνουν δισεκατομμύρια δολάρια σε ρωσικές τράπεζες έπειτα από τις κυρώσεις της Δύσης», γράφουν οι Financial Times, επικαλούμενοι τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας.

Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση της Κίνας στον τραπεζικό τομέα της Ρωσίας εκτιμάται ότι τετραπλασιάστηκε κατά τους πρώτους περίπου 14 μήνες του πολέμου, από τον Φεβρουάριο του 2022 έως και τα τέλη του Μαρτίου του 2023.

Τέσσερις από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Κίνας – εν προκειμένω η Industrial and Commercial Bank of China, η Bank of China, η China Construction Bank και η Agricultural Bank of China – είδαν την έκθεσή τους στη Ρωσία να εκτοξεύεται από 2,2 δισ. δολ. σε 9,7 δισ. δολ. τους πρώτους 14 μήνες του πολέμου.

Σύμφωνα με τους FT, η Ρωσία επιχειρεί πια να υιοθετήσει ως αποθεματικό της νόμισμα το κινεζικό ρενμίνμπι, αφήνοντας στην άκρη δολάρια και ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο, έρχονται όμως να «κουμπώσουν» και οι κινήσεις των κινεζικών τραπεζών. Άλλωστε, το Πεκίνο έχει ήδη ξεκινήσει να προωθεί το ρενμίνμπι «ως εναλλακτικό παγκόσμιο νόμισμα έναντι του δολαρίου», όπως γράφουν οι FT.

Σημειώνεται, παράλληλα, ότι ο όγκος των διμερών εμπορικών συναλλαγών Κίνας – Ρωσίας σημείωσε ιστορικό υψηλό, με 185 δισ. δολ. το 2022.

Κατά τα λοιπά, από τις δυτικές τράπεζες, εκείνη που είχε τη μεγαλύτερη έκθεση στη Ρωσία το περασμένο διάστημα ήταν η αυστριακή Raiffeisen Bank η οποία μάλιστα αύξησε τα περιουσιακά της στοιχεία στη χώρα του Πούτιν κατά 40% (από 20,5 δισ. δολ. σε 29,2 δισ. δολ.) τους πρώτους 14 μήνες του πολέμου.

