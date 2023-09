Ουκρανία: Ρωσική επίθεση σε κατοικημένη πόλη εν μέσω της επίσκεψης Μπλίνκεν

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στην πόλη Κοστιαντινίφκα της ανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο σύμβουλος της προεδρίας Μιχαΐλο Ποντολιάκ εν μέσω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση, λέγοντας ότι μια αγορά, καταστήματα και ένα φαρμακείο χτυπήθηκαν στη βιομηχανική πόλη κοντά στο πεδίο της μάχης, 30 χιλιόμετρα από την πόλη Μπαχμούτ, όπου οι μάχες είναι σφοδρές εδώ και μήνες.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ανήρτησαν ένα βίντεο στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, το οποίο έδειχνε μια δυνατή έκρηξη με ανθρώπους να πέφτουν στο έδαφος και κάποιους να τρέχουν να καλυφθούν.

GRAPHIC CONTENT

Russian forces launched an attack against the city of Kostiantynivka in Donetsk Oblast on Sept. 6, killing at least 16 people, including a child, Ukrainian officials reported. pic.twitter.com/0whQzSu8qy

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 6, 2023