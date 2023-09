Σοροί κλειδωμένες σε μνήματα της Πολωνίας για να μη γίνουν… ζόμπι

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν μνήμα γυναίκας, ο σκελετός της οποίας ήταν κλειδωμένος με λουκέτο στο πόδι, ενώ ένα δρεπάνι ήταν περασμένο στον λαιμό της. [Lukasz Czyzewski via The New York Times]