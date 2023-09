Βρυξέλλες: O CEO της Ryanair δέχθηκε επίθεση με τούρτες

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair Μάικλ Ο’ Λίρι δέχθηκε επίθεση με τούρτα, καθώς στεκόταν έξω από τα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο επικεφαλής της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους βρισκόταν στις Βρυξέλλες για να ανακοινώσει το χειμερινό πρόγραμμα της εταιρείας του και να παραδώσει ένα αίτημα προς την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

«Καλώς ήρθατε στο Βέλγιο!» είπε η μία από τις γυναίκες που πέταξαν την τούρτα στον ισχυρό άνδρα της Ryanair, o οποίος αστειεύτηκε στη συνέχεια λέγοντας «δυστυχώς, ήταν οικολόγοι και η κρέμα χάλια. Προσκαλώ τους επιβάτες να έρθουν στην Ιρλανδία, όπου η κρέμα είναι καλύτερη»..

Η Ryanair απάντησε με χιούμορ στο «θερμό καλωσόρισμα» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Οι επιβάτες είναι τόσο ευχαριστημένοι με τα δρομολόγια και την αναφορά μας που το γιορτάζουν με τούρτα», έγραψε η εταιρεία στο X.

Warm welcome in Brussels today to celebrate RYR’s 7 new routes for Winter 23. Passengers so happy with our routes and petition that they’re celebrating with cake. We’ve got tasty low fares! pic.twitter.com/MpT6ssSX6a

— Ryanair (@Ryanair) September 7, 2023