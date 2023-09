Ενας χρόνος από τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ: Το μήνυμα του βασιλιά Καρόλου Γ’

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ ηχογράφησε ένα μήνυμα και έδωσε στη δημοσιότητα μία από τις αγαπημένες φωτογραφίες της μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ Β’, από το 1968, για να τιμήσει την πρώτη επέτειο του θανάτου της.

Η βασιλική οικογένεια αλλά και ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο τιμούν διακριτικά τη βασίλισσα, η οποία είχε συμπληρώσει 70 χρόνια στον θρόνο.

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, η βασίλισσα Ελισάβετ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών στον πύργο του Μπαλμόραλ στη Σκωτία, όπου περνούσε τα καλοκαίρια της.

Με τον θάνατό της, γύρισε μία σελίδα στην Ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου και ακόμη 14 χωρών, των κρατών των οποίων αρχηγός πλέον είναι ο Βρετανός μονάρχης.

One year on from Queen Elizabeth II’s death, King Charles has paid tribute to “all that she meant to so many of us” with this personal message and the first public release of a favourite image of the late Queen, taken by Cecil Beaton in 1968 📸 Buckingham Palace pic.twitter.com/TOMBVEpmXl

— Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) September 8, 2023