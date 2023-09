ΗΠΑ: Η Πελόζι ξανά υποψήφια για μια θέση στο Κογκρέσο

Η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων με το κόμμα των Δημοκρατικών, Νάνσι Πελόζι, δήλωσε σήμερα ότι θα διεκδικήσει την επανεκλογή της ενόψει 2024.

Η 83χρονη, που εκλέγεται στην Καλιφόρνια, πρόκειται, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ίδια, να διεκδικήσει την επανεκλογή της στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Νοέμβριο του 2024.

Now more than ever our City needs us to advance San Francisco values and further our recovery. Our country needs America to show the world that our flag is still there, with liberty and justice for ALL. That is why I am running for reelection — and respectfully ask for your vote.…

— Nancy Pelosi (@TeamPelosi) September 8, 2023