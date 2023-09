Ο «Ιντιάνα Τζόουνς της τέχνης» εντόπισε κλεμμένο Βαν Γκογκ αμύθητης αξίας

Ένας ντετέκτιβ τέχνης εντόπισε έναν ανεκτίμητο Βαν Γκογκ που εκλάπη από μουσείο της Ολλανδίας κκατά τη διάρκεια των lockdown του κορωνοϊού, πριν από τρία και πλέον χρόνια, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο Άρθουρ Μπραντ κατάφερε να εντοπίσει μέσα σε μια μπλε τσάντα ΙΚΕΑ τον πίνακα The Parsonage Garden at Nuenen in Spring, μια πρώιμη ελαιογραφία αξίας 3-6εκατ. ευρώ, που ο Ολλανδός ιμπρεσιονιστής φιλοτέχνησε το 1884 ενώ ζούσε με τους γονείς του στο Νούενεν.

Ο Ολλανδός, γνωστός ως ο «Ιντιάνα Τζόουνς του κόσμου της τέχνης» λόγω μιας σειράς εξιχνίασης ανάλογων υποθέσεων ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η επιβεβαίωση πως ο αγνοούμενος πίνακας ήταν αυθεντικός Βαν Γκογκ, «ήταν μία από τις σπουδαιότερες στιγμές της ζωής μου».

Vincent van Gogh is back! In close coordination with Dutch Police I was able to recover Van Goghs ‘Spring Garden’ (1884). The painting was stolen 3 years ago on Van Goghs birthday from the Singer Museum in Laren, the Netherlands. A great day for all Van Gogh lovers worldwide…… pic.twitter.com/7Fh0s0AOUr

— Arthur Brand (art detective) (@brand_arthur) September 12, 2023