Βιετνάμ: «Δεκάδες νεκροί» μετά από πυρκαγιά σε πολυκατοικία στο Ανόι

Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολυκατοικία στην πρωτεύουσα του Βιετνάμ, το Ανόι, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους «δεκάδες» ένοικοι, μεταδίδουν σήμερα βιετναμικά κρατικά ΜΜΕ, επικαλούμενα τον αρχικό απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές.

Περίπου πενήντα θύματα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων «δεκάδων νεκρών», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Βιετνάμ, κάνοντας λόγο για «πολύ σοβαρή πυρκαγιά».

Κατά τις αρχές, οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας κατόρθωσαν να βγάλουν 70 ανθρώπους από το φλεγόμενο κτίριο.

The fire started just before midnight on Tuesday in the parking floor of a 10-storey building, witnesses said, an area packed with residents’ motorbikes.

Read more: https://t.co/F8AUahe83j #Vietnam #fire #news #KhaleejTimes pic.twitter.com/YTvXAWd2mt

— Khaleej Times (@khaleejtimes) September 13, 2023