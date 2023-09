Κίνα: Πάνω από 70 κροκόδειλοι ξέφυγαν από πλημμυρισμένη φάρμα – «Μείνετε σπίτι»

Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό δεκάδων κροκοδείλων που ξέφυγαν από εκτροφείο λόγω πλημμυρών βρίσκεται σε εξέλιξη στην πόλη Μάομινγκ της Κίνας.

Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που προκάλεσε τυφώνας στη νότια Κίνα την περασμένη εβδομάδα προκάλεσε πλημμύρες σε πολλές περιοχές της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ.

Λόγω των πλημμυρών, μια λίμνη σε εμπορική φάρμα κροκοδείλων υπερχείλισε, με τουλάχιστον 70 ερπετά να διαφεύγουν και τις αρχές να απευθύνουν δραματικές προειδοποιήσεις στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σπίτια τους.

Be cautious of crocodiles! The local emergency department of Maoming, in South China’s Guangdong, warned on Mon after around 70 crocodiles escaped from flooded pools on a farm. Many cities in Guangdong have experienced torrential rains since Thurs due to #TyphoonHaikui. pic.twitter.com/iL7f9h8YRz

