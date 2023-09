Πολύωρη παγκόσμια διακοπή του Starlink

Διακοπή στην παροχή της υπηρεσίας παροχής δορυφορικού Ιντερνετ αντιμετώπισε για αρκετές ώρες τα ξημερώματα της Τετάρτης ώρα Ελλάδος η εταιρεία Starlink του Ελον Μασκ.

Οπως ενημέρωσε η ίδια η αμερικανική εταιρεία μέσω της πλατφόρμας Χ (στο twitter.com, επίσης ιδιοκτησίας του κ. Μασκ), το δίκτυο της Starlink διέκοψε τη λειτουργία του εξαιτίας κάποιου ζητήματος, το οποίο δεν διευκρίνισε.

Starlink is currently in a network outage and we are actively implementing a solution. We appreciate your patience, we’ll share an update once this issue is resolved

