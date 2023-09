Πλημμύρες στη Λιβύη: Περισσότεροι από 5.300 νεκροί – «Η θάλασσα ξεβράζει συνεχώς σορούς»

Περισσότερες από 5.300 σοροί έχουν ήδη καταμετρηθεί στην πόλη της Ντέρνα, η οποία επλήγη από φονικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία «Daniel», με τον απολογισμό των νεκρών να αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, ακόμη και να διπλασιαστεί, δήλωσε σήμερα υπουργός των αρχών της ανατολικής Λιβύης.

The moment of flood hits Derna in Libya. #Flood #Libya #Derna pic.twitter.com/VUTIVZfVjW

«Η θάλασσα ξεβράζει συνεχώς δεκάδες σορούς», επεσήμανε ο Χίσεμ Αμπού Σκιουάτ υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας των αρχών της ανατολικής Λιβύης μιλώντας στο Reuters, ενώ πρόσθεσε ότι η ανοικοδόμηση θα κοστίσει δισεκατομμύρια δολάρια και ζήτησε την παροχή διεθνούς βοήθειας, καθώς η χώρα δεν διαθέτει την εμπειρία για να αντιμετωπίσει την καταστροφή.

Στο μεταξύ ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στη Λιβύη ανακοίνωσε σήμερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι τουλάχιστον 30.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στη Ντέρνα, την πόλη που επηρεάστηκε περισσότερο από την καταιγίδα Daniel.

Παράλληλα 6.085 άνθρωποι είναι γνωστό ότι έχουν εκτοπιστεί σε άλλες πληγείσες περιοχές, περιλαμβανομένης της Βεγγάζης, με τον αριθμό των νεκρών να παραμένει ανεπιβεβαίωτος.

Thousands have died in Libya so far due to a flood.#Libya pic.twitter.com/rNDwrr0RlM

— Jack ██████ (@JackFought_1) September 12, 2023