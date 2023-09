Πούτιν μετά τη συνάντηση με Κιμ: Προοπτικές για στρατιωτική συνεργασία με τη Βόρεια Κορέα

Την ώρα που ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν συνεχίζει την περιοδεία του στην Απω Ανατολή της Ρωσίας με επίσκεψη στο Βλαδιβοστόκ και σε αμυντικά και άλλα εργοστάσια στο Κομσομόλσκ-ον-Αμούρ, ο Πούτιν υπογραμμίζει τις προοπτικές στρατιωτικής συνεργασίας μαζί του.

Ο Πούτιν, ο οποίος νωρίτερα είχε συνομιλίες με τον Κιμ στο κοσμοδρόμιο του Βοστότσνι και παρέθεσε γεύμα στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, δήλωσε ότι υπάρχουν ευκαιρίες για διμερή στρατιωτικοτεχνική συνεργασία, αν και πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα συμμορφωθεί με τις διεθνείς υποχρεώσεις της.

Δήλωσε ότι η Ρωσία θα επιδείξει στον Κιμ στο Βλαδιβοστόκ τις δυνατότητες του στόλου της στον Ειρηνικό. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία έχει επίσης κάτι να προσφέρει στη Βόρεια Κορέα στον τομέα της γεωργίας.

Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος έκανε πρόποση για «τη μελλοντική ενίσχυση της συνεργασίας» με την Πιονγιάνγκ, με την ευκαιρία του γεύματος που οργανώθηκε προς τιμήν του Βορειοκορεάτη ηγέτη.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι η Ρωσία βλέπει προοπτικές συνεργασίας με τη Βόρεια Κορέα στο Διάστημα, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Κιμ επισκέφθηκε το κοσμοδρόμιο του Βοστότσνι και αναχώρησε μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον Ρώσο πρόεδρο.

«Πρόποση για την ενίσχυση της φιλίας και της συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες μας», δήλωσε ο Πούτιν, όρθιος πίσω από μακρύ τραπέζι και έχοντας γύρω του υψηλόβαθμους Ρώσους και Βορειοκορεάτες αξιωματούχους, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από τη ρωσική κρατική τηλεόραση.

«Στην ευζωία και την ευημερία των λαών μας», πρόσθεσε σε επίσημο τόνο πριν σηκώσει το ποτήρι του με κόκκινο κρασί και έχοντας στα δεξιά του τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και τον υπουργό Αμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.

A meeting between #Putin and Kim Jong-un is taking place in the #Amur region

According to media reports, they will discuss arms supplies from the DPRK to Russia. pic.twitter.com/ihrMxCM81k

— NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2023