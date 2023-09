Τουρκία και Κίνα κοντά σε συμφωνία για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού στην Ανατολική Θράκη

Κοντά σε συμφωνία για την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου βρίσκονται η Τουρκία και η Κίνα, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ιστοχώρος Middle East Eye επικαλούμενος σχετικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Μάλιστα όπως αναφέρεται από την τουρκική πλευρά, οι εν λόγω πυρηνικές εγκαταστάσεις πρόκειται να ανεγερθούν στην περιοχή της Ανατολικής Θράκης.

NEW: Turkey and China nearing a nuclear power plant deal

• Turkish energy minister says a deal to build a nuclear power plant in eastern Thrace is possible in months as no major issues remain in the negotiations https://t.co/5U4PR9B963

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 15, 2023