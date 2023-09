Τέσσερις γυναίκες κατηγορούν τον Ράσελ Μπραντ για σεξουαλικές επιθέσεις

Ο κωμικός και ηθοποιός Ράσελ Μπραντ κατηγορείται για βιασμό, σεξουαλικές επιθέσεις και συναισθηματική κακοποίηση, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου επτά χρόνων, όταν ο ίδιος ήταν στο απόγειο της καριέρας του.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από κοινή έρευνα των Sunday Times και του Channel 4. Σύμφωνα με τις έρευνες, τέσσερις γυναίκες καταγγέλλουν τον Μπραντ για σεξουαλικές επιθέσεις μεταξύ του 2006 και του 2013.

Russell Brand accused of rape and sexual assaults as he releases video denying “serious criminal allegations” https://t.co/QbqJEdJR0r

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 16, 2023