Αντιδράσεις στο Ισραήλ για το νέο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO στην Ιεριχώ

H επιτροπή Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ψήφισε χθες, Κυριακή, υπέρ της αναγνώρισης του αρχαιολογικού χώρου Tell es-Sultan στην Ιεριχώ ως «Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Παλαιστίνη».

Η απόφαση ελήφθη σε διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ, ανέφερε η UNESCO στον επίσημο λογαριασμό της X, πρώην Τwitter.

🔴BREAKING!

Just inscribed on the @UNESCO #WorldHeritage List: Ancient Jericho / Tell es-Sultan, #Palestine 🇵🇸. Bravo! 👏👏

➡️ https://t.co/69Xvi4BtYv #45WHC pic.twitter.com/0PMcUAUW0U

— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) September 17, 2023