Λιβύη: Η κακοκαιρία «Daniel» προκάλεσε ζημιές στον αρχαιολογικό χώρο της Κυρήνης

Οι καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την ανατολική Λιβύη την περασμένη εβδομάδα προκάλεσαν ζημιές στο χαρακτηρισμένο από την UNESCO μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Κυρήνης (τοπικά γνωστό ως Shahhat). Στο σημείο αυτό βρισκόταν ελληνική αποικία που ιδρύθηκε το 630 π.Χ.

Πολυάριθμοι τάφοι, επιτύμβιες στήλες και άλλες αρχαιολογικές κατασκευές που χρονολογούνται από την ελληνική, ρωμαϊκή και βυζαντινή εποχή είχαν θαφτεί κάτω από τη λάσπη ή είχαν μεταφερθεί από χείμαρρους νερού στις κοιλάδες της περιοχής της Μανσούρα.

ALERT- Floods that hit eastern Libya last week have damaged the @UNESCO world heritage site of Cyrene (locally known as Shahhat). Cyrene is a stunning ancient Greek later Roman city overlooking the coast, 60km west of Derna. I visited the site and this is what I found. THREAD pic.twitter.com/BbOCXC9pli

Ενας τοίχος ο οποίος συνδέει το χαμηλότερο και το υψηλότερο τμήμα του αρχαιολογικού χώρου κατέρρευσε. Σύμφωνα με την αναλύτρια του Crisis Group, Kλαούντια Γκατσίνι, το γεγονός αυτό έχει αλλάξει τη ροή του νερού και οι ντόπιοι φοβούνται ότι αυτό αποτελεί κίνδυνο για τον χώρο την επόμενη φορά που θα βρέξει.

Ο Φαταλά Καλέφα, καθηγητής Αρχαιολογίας, δήλωσε στο Middle East ότι τοποθεσίες όπως η Κυρήνη πρέπει να προστατευτούν το συντομότερο δυνατό, ώστε να μην εκμεταλλευτούν επιτήδειοι την κατάσταση.

Since the floods water keeps coming out from the ground for unknown reasons. It appears to be contaminated waste water that now flow through the ruins. Possible the flooding caused damage to water reservoirs in the area. pic.twitter.com/7miFTUqs4z

— Claudia Gazzini (@ClaudiaGazzini) September 18, 2023