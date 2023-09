Το Αζερμπαϊτζάν εξαπολύει νέα μεγάλη επίθεση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ

Nέα επίθεση στην αποσχισθείσα περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ ανακοίνωσε το Αζερμπαϊτζάν.

Πρόκειται για σημαντική κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει στη μετατροπή της υποβόσκουσας διαμάχης σε πόλεμο.

BREAKING: Large scale fighting has just started in Nagorno-Karabakh. Artillery and suicide drones are in action by both sides. It’s possible that another war between Azerbaijan and Armenia is starting in front of our eyes. pic.twitter.com/xXC0Er8fCj — Visegrád 24 (@visegrad24) September 19, 2023

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη το υπουργείο Αμυνας της χώρας του Νοτίου Καυκάσου, ξεκινούν «τοπικές αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες» για να «καταστείλουν προκλήσεις μεγάλης κλίμακας» στην ελεγχόμενη από τους Αρμένιους περιοχή.

«Στο πλαίσιο των μέτρων, θέσεις στην πρώτη γραμμή του μετώπου και σε βάθος, σημεία βολής των σχηματισμών των ενόπλων δυνάμεων της Αρμενίας, καθώς και μαχητικά μέσα και στρατιωτικές εγκαταστάσεις αχρηστεύονται με τη χρήση όπλων υψηλής ακρίβειας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επικοινωνία με τον Τούρκο υπουργό Αμυνας

Παράλληλα, ο υπουργός Αμυνας του Αζερμπαϊτζάν, Ζακίρ Γκασάνοφ, ενημέρωσε τον Τούρκο ομόλογό του Γιασάρ Γκιουλέρ για τις «αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες» του Μπακού, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Εκκληση στις ρωσικές δυνάμεις

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας από την πλευρά του απηύθυνε έκκληση στις ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις να παρέμβουν για να σταματήσουν τις στρατιωτικές ενέργειες και την «επιθετικότητα πλήρους κλίμακας», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, του Αζερμπαϊτζάν.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός της χώρας, Νικόλ Πασινιάν, συγκάλεσε έκτακτο συμβούλιο ασφαλείας, ενώ το υπουργείο Αμυνας διαβεβαίωσε ότι «δεν διαθέτει στρατιωτικό προσωπικό ούτε εξοπλισμό» στο Καραμπάχ.

An air alert has been declared in #Stepanakert/Khankendi (Nagorno-Karabakh) Localised anti-terrorist measures have been launched in the Karabakh region, the #Azerbaijani Defence Ministry reports. It that Azerbaijani military were shelled by the Armenian Armed Forces and used… pic.twitter.com/1wqz8fvfUP — NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2023

«Σειρήνες» στο Σταπανακέρτ

Οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στο Στεπανακέρτ, την de facto πρωτεύουσα του μη αναγνωρισμένου κράτους, ανέφεραν τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.

Μιλώντας στο Politico, ο Χικμέτ Χατζίγιεφ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, ανέφερε ότι «στόχος είναι η εξουδετέρωση των στρατιωτικών υποδομών».

ENG🇬🇧/POL🇵🇱/UKR🇺🇦 Azerbaijan has unleashed a large-scale aggression against Nagorno-Karabakh, with settlements being bombed.

The Azerbaijani Ministry of Defence officially announced the start of actual aggression and ethnic cleansing in Nagorno-Karabakh, noting that “the… pic.twitter.com/3rpfw1NUFF — Armenian Youth of Ukraine (@ArmeniansUA) September 19, 2023

Πρόσθεσε ότι στον τοπικό αρμενικό πληθυσμό στάλθηκαν μηνύματα SMS που τους προειδοποιούσαν για τις «αντιτρομοκρατικές ενέργειες».

«Τους ζητήθηκε να μείνουν μακριά από νόμιμους στρατιωτικούς στόχους», ανέφερε ο Χατζίγιεφ.

Armenian civilians taking cover as fighting intensifies in Nagorno-Karabakh pic.twitter.com/r0rB2kVY0w — Visegrád 24 (@visegrad24) September 19, 2023

Ανησυχητική κλιμάκωση «βλέπει» η Ζαχάροβα

Τις εξελίξεις σχολίασε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία κάλεσε την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν να σταματήσουν την αιματοχυσία στην αποσχισθείσα περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Οπως είπε, η Ρωσία ανησυχεί για την κλιμάκωση, καθώς, ενώ πρόσθεσε ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις της Μόσχας στην περιοχή θα συνεχίσουν την αποστολή τους.

Ανέφερε ακόμα ότι το Μπακού προειδοποίησε τις ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις «μόλις μερικά λεπτά» πριν την έναρξη της επιχείρησης.

Ο αιματηρός πόλεμος του 2020

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν διεξήγαγαν αιματηρό πόλεμο για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ το 2020.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη μεσολάβηση της Ρωσίας έχει έκτοτε καταρρεύσει, με τις δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν να έχουν πάρει τον έλεγχο του μοναδικού δρόμου προς ή από το έδαφος – εμποδίζοντας την ανθρωπιστική βοήθεια. Συχνές είναι οι προειδοποιήσεις για «εθνοκάθαρση».

Με πληροφορίες από Reuters