Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Πάτρον, ο Στέπαν και η τετράποδη προπαγάνδα

Τον λένε «Πάτρον» και έχει λάβει παράσημο ανδρείας από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ είναι πρέσβης καλής θέλησης της UNICEF στην εμπόλεμη χώρα. Είναι εξειδικευμένος στην ανίχνευση ναρκών και το όνομά του σημαίνει «φυσίγγιο σφαίρας»· μάλιστα, έχει δικό του κανάλι στο YouTube και έχει εμφανιστεί στο Φεστιβάλ των Καννών. Και είναι καθαρόαιμο Τζακ Ράσελ Τεριέ.

Οι Ρώσοι απέσπασαν ένα ρακούν από τον ζωολογικό κήπο της Χερσώνας και του έχουν δημιουργήσει κανάλι στο Telegram, το οποίο αριθμεί περί τους 50.000 συνδρομητές. Ο ρωσικός στρατός τού έχει απονείμει βαθμό και βεβαίως το έχει βιντεοσκοπήσει σε πλείστες όσες περιστάσεις, σαν ένα ζώο που «αλλαξοπίστησε» και, από την Ουκρανία όπου ανήκε, πήρε το μέρος της Ρωσίας στον πόλεμο. Εγινε σύμβολο των μαχών των ρωσικών στρατευμάτων.

Just when you thought Russian TV could no longer surprise you, they produce this

Rossiya 1’s regional news slot in Kostroma has aired a report on the raccoon “evacuated” (stolen) from Kherson zoo, which they say is becoming a “symbol of our paratroopers and their victories” pic.twitter.com/MGVXsYxiUa

— Francis Scarr (@francis_scarr) November 22, 2022