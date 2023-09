Ουκρανοί φέρονται να επιτέθηκαν σε συμμάχους της Wagner στο Σουδάν

Οι ουκρανικές υπηρεσίες ήταν πιθανόν πίσω από μια σειρά επιδρομών με drone και μια χερσαία επιχείρηση εναντίον μιας πολιτοφυλακής που υποστηρίζεται από τη ρωσική μισθοφορική εταιρεία Wagner κοντά στην πρωτεύουσα του Σουδάν, σύμφωνα με έρευνα του CNN, αυξάνοντας την προοπτική ότι οι επιπτώσεις από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχουν εξαπλωθεί μακριά από τα ουκρανικά μέτωπα και τη νότια Ρωσία.

Μιλώντας στο CNN, μια ουκρανική στρατιωτική πηγή περιέγραψε την επιχείρηση ως έργο ενός «μη σουδανικού στρατού». Σε ερώτηση εάν το Κίεβο βρισκόταν πίσω από τις επιθέσεις, η πηγή είπε μόνο ότι «πιθανότατα υπεύθυνες ήταν οι ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες».

In #Sudan, #Ukrainian drones attacked militant groups from the Rapid Reaction Forces associated with PMC #Wagner. CNN reports.

A Ukrainian military source told CNN that the operation was not the work of the Sudanese military and that Ukrainian intelligence services were likely… pic.twitter.com/AIqF6gq6Ux

— NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2023