O Ρούπερτ Μέρντοχ «συχνά εύχεται τον θάνατο του Τραμπ» αποκαλύπτει νέο βιβλίο

Ο Ρούπερτ Μέρντοχ απεχθάνεται τόσο τον Ντόναλντ Τραμπ ώστε δεν τον απορρίπτει μόνο ως υποψήφιο πρόεδρο, αλλά εύχεται συχνά πυκνά τον θάνατό του, υποστηρίζει στο πολυαναμενόμενο νέο βιβλίο του ο δημοσιογράφος Μάικλ Γουλφ.

Σύμφωνα με τον Γουλφ, ο 92χρονος μεγιστάνας έχει γίνει «λυσσαλέος» εχθρός του 77χρονου πρώην προέδρου, συχνά διατυπώνοντας ανοιχτά σκέψεις όπως «όλα θα λύνονταν αν…» και «πώς μπορεί να είναι ακόμα ζωντανός».

Ο Γουλφ έχει γράψει τρία βιβλία για τον Τραμπ (Fire and Fury, Siege και Landslide), ενώ το The Fall είναι το δεύτερό του για τον Μέρντοχ (μετά το The Man Who Owns the News).

Στο τελευταίο του συγγραφικό πόνημα αντλεί υλικό από «συζητήσεις ειδικά για αυτό το βιβλίο και άλλες συνομιλίες που έχουν λάβει χώρα εδώ και πολλά χρόνια. Σκηνικά και γεγονότα που έχω παρακολουθήσει προσωπικά ή που έχω αναπαραγάγει με τη βοήθεια συμμετεχόντων σε αυτά».

Αντιπάθεια από παλιά

Αφότου ο Τραμπ μπήκε στην κούρσα της προεδρικής υποψηφιότητας το 2015, κερδίζοντας τον επόμενο χρόνο την προεδρία, ο Τραμπ μαζί με το εξαιρετικά ακραίο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, το Fox News καθώς και άλλα δεξιά Μέσα της μιντιακής αυτοκρατορίας Μέρντοχ, ανέπτυξαν μια συμβιωτική σχέση, προωθώντας την ακραία ρητορική και ατζέντα του πρώην προέδρου.

Ωστόσο, πιστεύεται πως τέτοια ήταν η απέχθεια του Μέρντοχ προς τον Τραμπ ήταν από παλιά, ώστε τη νύχτα των εκλογών του 2020 φέρεται να έδωσε το πράσινο φως στο Fox News να ανακοινώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στην Αριζόνα με την εντολή «γαμ@@@ τον», απόφαση που σηματοδότησε την ήττα Τραμπ και την εν συνεχεία εκστρατεία του περί νόθευσης και εκλογικής απάτης – που κορυφώθηκε με τα φονικά έκτροπα της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο.

«Από όλους τους λάβρους εχθρούς του Τραμπ, ο Μέρντοχ έγινε ο πιο λυσσαλέος. Η σχετικά ήπια στάση του στην πρώτη προεδρία του Τραμπ, όπου με έναν αναστεναγμό αρκείτο να τον χαρακτηρίσει απλώς ηλίθιο, έχει μετατραπεί σε έναν συνδυασμό οργής και μνησικακίας», λέει ο Γουλφ.

«Ο θάνατος του Τραμπ έχει γίνει το θέμα του Μέρντοχ: “Θα ήμασταν όλοι καλύτερα…”, “όλα θα λύνονταν αν…”, “Πώς μπορεί να είναι ακόμα ζωντανός, πώς μπορεί;”, “Τον έχετε δει; Τον έχετε δει πώς είναι, τι τρώει;”».

Ο ίδιος ο Τραμπ τακτικά υπενθυμίζει το πόσο καλή είναι η κατάσταση της υγείας του, δεδομένης της ηλικίας, υποστηρίζοντας πως είναι και πνευματικά πιο κατάλληλος για τον Λευκό Οίκο απ′ ό,τι ο 80χρονος διάδοχός του, Τζο Μπάιντεν.

Oταν πλέον ο Τραμπ έφυγε από την εξουσία, γράφει ο Γουλφ, ο Μέρντοχ «όπως μεγάλο μέρος του ρεπουμπλικανικού κατεστημένου, πείστηκαν πως, επιτέλους, ο Τραμπ ήταν ευάλωτος. Πως η επιρροή του στη βάση του κόμματος και τους Ρεπουμπλικανούς είχε αποδυναμωθεί αρκετά ώστε τώρα ήταν πλέον η ώρα να τον εξολοθρεύσουν, επιτέλους».

Αλλά τώρα, καθώς πλησιάζει άλλη μια εκλογική χρονιά, ο Τραμπ φαίνεται να έχει επανακάμψει πολιτικά και μάλιστα κόντρα στις εκκρεμείς δικαστικές περιπέτειες.

Παρά τις 91 ποινικές κατηγορίες –για υπονόμευση πολιτειακών και ομοσπονδιακών εκλογών, διατήρηση απόρρητων πληροφοριών και εξαγορά σιωπής– και διάφορες αστικές υποθέσεις, ο Τραμπ προηγείται των προκριματικών των Ρεπουμπλικανών με τεράστια διαφορά στις δημοσκοπήσεις, προβάλλοντας ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για νίκη στην κούρσα του χρίσματος.

