Τουρκία – Ισραήλ: Σχεδιάζουν από κοινού γεωτρήσεις στη Μεσόγειο, σύμφωνα με τον Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι η Τουρκία και το Ισραήλ σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν μαζί γεωτρήσεις για υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο. Κι αυτό με απώτερο σκοπό, όπως αναφέρει ο Τούρκος πρόεδρος, να διαμορφωθούν εκείνες οι δίοδοι που θα μεταφέρουν ενέργεια από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας.

Ο Ερντογάν πρότεινε από την πλευρά του, όπως αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος Ράγκιπ Σόιλου, να συσταθεί ένα σχήμα συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ στο οποίο θα συμμετέχουν οι υπουργοί Ενέργειας, Βιομηχανίας και Τουρισμού των δύο χωρών, με στόχο την εμβάθυνση της τουρκοϊσραηλινής συνεργασίας.

September 21, 2023